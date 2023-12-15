تقلبات مستمرة في أسعار الأعلاف والحبوب بالسوق المحلي رغم انخفاضها عالميًا.. والبيانات الرسمية تؤكد انخفاض إنتاجية مصر من الطيور والدواجن

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، تقلبات مستمرة في أسعار الأعلاف والحبوب في مصر، بالرغم من انخفاض الأسعار الدولية للحبوب وارتفاع أسعار الزيوت النباتية وفقًا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة، إلا أن أسعار الحبوب والأعلاف في السوق المحلي استمرت في ارتفاع أسعارها وخاصة سعر الذرة والصويا.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، فيتو

احتياطي القمح يكفي الاستهلاك المصري 4.8 شهر

وأكد الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الإحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور، مشيرًا إلي أن احتياطي القمح يكفي نحو 4.8 شهر، أما إحتياطي مصر من الزيوت فيكفي 6 شهور، وأيضًا هناك احتياطي من السكر يكفي نحو 7.8 شهر.

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ارتفاع أسعار الأعلاف السبب في انخفاض الكميات المنتجة من الطيور والدواجن

تقلبات أسعار الأعلاف والحبوب في السوق المحلي، أثرت على كميات الطيور والدواجن المنتجة خلال الشهر الماضي، حيث كشف البيانات الرسمية انخفاض الكميات المنتجة منهم، وفقًا لنتائج النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية عام 2022، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يوم الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري.

وأوضحت البيانات أن كمية لحوم الطيور والدواجن 2 مليون طن (وزن قائم) عام 2022 مقابل 2.5 مليون طن عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 19.8٪ ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الأعلاف.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، فيتو

الفاو: مؤشر أسعار السلع الغذائية العالمية كان مستقرًا خلال شهر نوفمبر 2023

وأفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في تقريرها الصادر يوم الجمعة الماضية 8 ديسمبر 2023، أنّ مؤشر أسعار السلع الغذائية العالمية كان مستقرًا خلال شهر نوفمبر 2023، حيث عوّض تراجع الأسعار الدولية للحبوب عن ارتفاع أسعار الزيوت النباتية.

مؤشر الأغذية والزراعة استقر عند 120.4 نقطة في نوفمبر

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، 120.4 نقاط في نوفمبر، أي أنه لم يتغيّر مقارنةً بمستواه المسجّل خلال الشهر السابق وكان أدنى بنسبة 10.7% من مستواه المسجّل في نوفمبر 2022.

أسعار الذرة المستوردة في مصر وعالميًا، فيتو

انخفاض أسعار الحبوب والذرة خلال نوفمبر 2023

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 3.0 %عن مستواه المسجّل في أكتوبر الماضي. وانخفضت بدورها الأسعار الدولية للحبوب الخشنة بنسبة 5.6 % مدفوعة بهبوط حاد في أسعار الذرة.

انخفاض أسعار القمح واستقرار الأرز خلال نوفمبر 2023

بينما تراجعت أسعار القمح بنسبة 2.4 % في نوفمبر الماضي، وبقي مؤشر المنظمة لأسعار جميع أنواع الأرزّ ثابتًا من شهر إلى آخر، وسط تحركات متناقضة في الأسعار في مختلف بلدان المنشأ وشرائح السوق.

أسعار الزيوت النباتية في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الزيوت النباتية خلال نوفمبر 2023

أما مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية، فقد ارتفع بنسبة 3.4 %عن مستواه المسجّل في أكتوبر 2023. وارتفعت الأسعار الدولية لزيت النخيل بأكثر من 6% في نوفمبر2023، مدعومة بشكل رئيسي بالمشتريات الأكثر نشاطًا من جانب البلدان المستوردة الرئيسية وانخفاض الإنتاج الموسمي في البلدان المنتجة الرئيسية.

ارتفاع سعر زيت دوار الشمس مقابل انخفاض أسعار زيوت الصويا

وسجّلت الأسعار العالمية لزيت دوار الشمس ارتفاعًا معتدلًا، بينما انخفضت قليلًا أسعار زيوت الصويا وبذور اللفت في نوفمبر الماضي.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

350 جنيهًا ارتفاعًا في سعر القمح المستورد بالأسواق

انخفض سعر القمح المستورد الأوكراني والروسي انخفاضًا من 300 جنيه إلى 350 جنيهًا في الطن.

250 جنيهًا ارتفاعًا في سعر الدقيق بالأسواق

فيما ارتفع سعر الدقيق في الأسواق بنحو 250 جنيهًا في الطن.

سعر الردة يرتفع 200 جنيه مع استقرار أسعار الذرة والصويا

أما سعر الردة فشهدت ارتفاعًا جديدًا في سعرها بنحو 200 جنيه، فيما استقرت أسعار الذرة المستوردة، واستقر سعر أعلاف الصويا.

أسعار الذرة المستوردة وعلف الصويا في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

البداية مع أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13600 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 13600 جنيه للطن، ذرة أوكراني بسعر 12200 جنيه للطن، ذرة تركي بسعر 12300 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14400 جنيه للطن.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

أما أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، اليوم الجمعة، سجلت صويا 46% بسعر 31500 جنيه للطن، كسب صويا مستورد بسعر 31500 جنيه للطن، صويا 44% بسعر 30 ألف جنيه للطن.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

وفيما يخص أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة، سجل متوسط سعر علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 22100 جنيه للطن، علف بادي 23% نحو 22400 جنيه للطن، العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 22200 جنيه للطن، علف بادي نامي بسعر 21200 جنيه للطن.

وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 20200 جنيه للطن، وسجل متوسط سعر علف 17 % اليوم الجمعة نحو 20 ألف جنيه للطن، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 19 ألف جنيه للطن، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 18 ألف جنيه للطن.

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وعن أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الجمعة، سعر قدره 42500 جنيه للطن، فيما بلغ سعر الردة نحو 11200 جنيه للطن، وسجل سعر كسب عباد 36% نحو 19500 جنيه للطن.

انخفاض سعر القمح المستورد بالأسواق، فيتو

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الجمعة

بينما تباينت أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الجمعة، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12950 جنيه للطن، قمح أوكراني 11.5% بسعر 12750 جنيه للطن، قمح روسي 12.5% بسعر 13200 جنيه للطن.

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الجمعة

وعند الانتقال لأسعار الدقيق في الأسواق اليوم الجمعة، فبلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14500 جنيها للطن، دقيق مستخرج 27 نحو 14750 جنيهًا للطن.

أسعار زيت الصويا قي الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الجمعة

أما أسعار الزيوت النباتية الخام، فجاءت كالتالي:

فيما يخص أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم الجمعة، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 56 ألف جنيه للطن، زيت صويا منزوع بسعر 53 ألف جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 52500 جنيه للطن.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم الجمعة

وتباينت أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، حيث سجل زيت عباد مكرر بسعر 58 ألف جنيه للطن، زيت أولين مكرر بسعر 51500 جنيه للطن، جلوتوفيد محلي بسعر 12 ألف جنيه للطن، زيت ذرة مكرر بسعر 58 ألف جنيه للطن.