الجمعة 15 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

الزراعة تنفي ذبح البحوث الزراعية للأصول الوراثية للدواجن المحلية

الاصول الوراثية للدواجن،
الاصول الوراثية للدواجن، فيتو

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الأخبار التي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي بشأن قيام مركز البحوث الزراعية بذبح بعض الأصول الوراثية لسلالات الدواجن المصرية النادرة بحجة عدم توافر الأعلاف.


 وقال الدكتور محمد الشافعي مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية إن الأخبار المتداولة في هذا الشأن عارية تماما عن الصحة. 


وأضاف أن دور المعهد الأساسي هو الحفاظ على المصادر الوراثية الحيوانية ومن ضمنها سلالات الدواجن حيث يمتلك المعهد 14 سلالة محلية كلها يتم الحفاظ عليها في 8 محطات تابعة للمعهد حيث تعمل كقطعان بحثية يتم إجراء التجارب عليها لتحسينها وراثيا وانتاجيا ثم توزيعها على القطاع الداجني الريفي وكل سلالة يتم وضعها في أكثر من محطة بحثية للحفاظ عليها في حالة ظهور أمراض وبائية.

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وأكد "الشافعي" أنه يتم توفير كل وسائل الرعاية لهذه القطعان من أعلاف وتحصينات ونظم إسكان بما يتناسب مع كل سلالة خاصة وأن هذه السلالات تتميز بانخفاض احتياجاتها الغذائية لتناسب القطاع الريفي ولتقليل تكلفة إنتاج الدجاج والبيض مؤكدًا أن المعهد لا يقوم بذبح السلالات نهائيا لأنها تستخدم في تحسين الإنتاج كما أن  ذبحها يعتبر خسارة اقتصادية فادحة بالإضافة إلى أن المعهد ليس جهة منتجة للحوم الدجاج التجارية.

 

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