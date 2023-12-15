المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية تتصدر اسهم بورصة النيل بنهاية التعاملات

تصدر اسم المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية قائمة أسهم بورصة النيل المتداولة من حيث قيم التداول خلال تعاملات نهاية الأسبوع، بقيمة تداول بلغت 5.11 مليون جنيه، تلاها شركة المشروعات الصناعية والهندسية بقيمة تداول بلغت 4.4 مليون جنيه

وتلاها أسهم فتنيس برايم للأندية الصحية بقيمة تداول بلغت 3 مليون جنيه، ثم حق اكتتاب شركة المشروعات الصناعية والهندسية بقيمة تداول بلغت 2.4 مليون جنيه، ثم ديجيتايز للاستثمار والتنمية بقيمة تداول بلغت 2.22 مليون جنيه.

تداولات نهاية الأسبوع

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 1.673 تريليون جنيه.



وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 24722 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 29765 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 10526 نقطة.



بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 5365 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 7768 نقطة

تداولات جلسة الأربعاء

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 58 مليار جنيه عند مستوى 1.668 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 24773 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 29804 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 10546 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 5279 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 7670 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع

وتراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تداولات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقى نحو 4.7 مليار جنيه لتستقر عند 1.610 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% عند مستوى 24071 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 28812 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% عند مستوى 10250 نقطة.



بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% عند مستوى 5122 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% عند مستوى 7438 نقطة.

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تداولات جلسة الإثنين

وتباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه عند مستوى 1.615 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 24182 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 28899 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 10297 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 5111 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 7440 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد الماضي، أولى جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 37 مليار جنيه عند مستوى 1.626 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 24189 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 29034 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 10299 نقطة.



كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 5194 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 7547 نقطة.