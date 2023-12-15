أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، انخفاض القمح وارتفاع سعر الردة بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق التي تشمل الذرة والقمح والدقيق، إضافة إلى أعلاف الصويا وعلف الدواجن والزيوت الخام.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

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أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13600 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 13600 جنيه للطن، ذرة أوكراني بسعر 12200 جنيه للطن، ذرة تركي بسعر 12300 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14400 جنيه للطن.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، اليوم الجمعة، سجلت صويا 46% بسعر 31500 جنيه للطن، كسب صويا مستورد بسعر 31500 جنيه للطن، صويا 44% بسعر 30 ألف جنيه للطن.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة، سجل متوسط سعر علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 22100 جنيه للطن، علف بادي 23% نحو 22400 جنيه للطن، العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 22200 جنيه للطن، علف بادي نامي بسعر 21200 جنيه للطن.

وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 20200 جنيه للطن، وسجل متوسط سعر علف 17 % اليوم الجمعة نحو 20 ألف جنيه للطن، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 19 ألف جنيه للطن، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 18 ألف جنيه للطن.

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الجمعة، سعر قدره 42500 جنيه للطن، فيما بلغ سعر الردة نحو 11200 جنيه للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق، وسجل سعر كسب عباد 36% نحو 19500 جنيه للطن.

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الجمعة

وتباينت أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الجمعة، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12950 جنيه للطن، بانخفاض 350 جنيهًا عن سعره السابق، قمح أوكراني 11.5% بسعر 12750 جنيه للطن، بانخفاض 350 جنيهًا عن سعره السابق، قمح روسي 12.5% بسعر 13200 جنيه للطن، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الجمعة

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الجمعة، فبلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14500 جنيها للطن، بارتفاع 250 جنيهًا عن سعره السابق، دقيق مستخرج 27 نحو 14750 جنيهًا للطن، بارتفاع 250 جنيهًا عن سعره السابق.

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الجمعة

أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم الجمعة، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 56 ألف جنيه للطن، زيت صويا منزوع بسعر 53 ألف جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 52500 جنيه للطن.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم الجمعة

وتباينت أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، حيث سجل زيت عباد مكرر بسعر 58 ألف جنيه للطن، زيت أولين مكرر بسعر 51500 جنيه للطن، جلوتوفيد محلي بسعر 12 ألف جنيه للطن، زيت ذرة مكرر بسعر 58 ألف جنيه للطن.