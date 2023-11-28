سقوط تاجر أعلاف هارب من حكم بالإعدام فى قنا
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمد أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط (تاجر أعلاف - مقيم بقنا) لكونه محكوم عليه غيابيًا بالإعدام فـى قضية "قتل عمد واستعراض قوة وأسلحة وذخيرة".
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
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