أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، 100 جنيه ارتفاعًا في القمح و500 للردة بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق التي تشمل الذرة والقمح والدقيق، إضافة إلى أعلاف الصويا وعلف الدواجن والزيوت الخام.

ارتفاع أسعار القمح والردة وانخفاض الجلوتين والجلوتوفيد

وارتفعت أسعار القمح بنحو 100 جنيه، وصعدت الردة نحو 500 جنيه، فيما انخفض سعر الجلوتين والجلوتوفيد بنحو 500 جنيه، مقارنة باستقرار سعر الصويا والذرة المستوردة.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الخميس

وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

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أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الخميس، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13 ألف جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 13 ألف جنيه للطن، ذرة أوكراني بسعر 12 ألف جنيه للطن، ذرة تركي بسعر 12100 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 13800 جنيه للطن.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، اليوم الخميس، سجلت صويا 46% بسعر 31 ألف جنيه للطن، كسب صويا مستورد بسعر 31 ألف جنيه للطن، صويا 44% بسعر 29500 جنيه للطن.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس، سجل متوسط سعر علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 22100 جنيه للطن، علف بادي 23% نحو 22400 جنيه للطن، العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 22200 جنيه للطن، علف بادي نامي بسعر 21200 جنيه للطن.

وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 20200 جنيه للطن، وسجل متوسط سعر علف 17 % اليوم الخميس نحو 20 ألف جنيه للطن، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 19 ألف جنيه للطن، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 18 ألف جنيه للطن.

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الخميس، سعر قدره 42500 جنيه للطن، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، فيما بلغ سعر الردة نحو 11 ألف جنيه للطن، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق، وسجل سعر كسب عباد 36% نحو 19500 جنيه للطن.

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الخميس

وتباينت أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الخميس، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12800 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق، قمح أوكراني 11.5% بسعر 12600 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق، قمح روسي 12.5% بسعر 13 ألف جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الخميس

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الخميس، فبلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14250 جنيها للطن، دقيق مستخرج 27 نحو 14500 جنيهًا للطن.

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الخميس

أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم الخميس، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 56500 جنيه للطن، زيت صويا منزوع بسعر 55 ألف جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 53500 جنيه للطن.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم الخميس

وتباينت أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، حيث سجل زيت عباد مكرر بسعر 58 ألف جنيه للطن، زيت أولين مكرر بسعر 55 ألف جنيه للطن، جلوتوفيد محلي بسعر 12 ألف جنيه للطن، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، زيت ذرة مكرر بسعر 58 ألف جنيه للطن.