أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، سعر الردة يواصل الارتفاع مع انخفاض علف الدواجن

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق التي تشمل الذرة والقمح والدقيق، إضافة إلى أعلاف الصويا وعلف الدواجن والزيوت الخام.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الإثنين

وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

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أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13200 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 13200 جنيه للطن، ذرة أوكراني بسعر 12200 جنيه للطن، ذرة تركي بسعر 12300 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14 ألف جنيه للطن.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، اليوم الإثنين، سجلت صويا 46% بسعر 33 ألف جنيه للطن، كسب صويا مستورد بسعر 33 ألف جنيه للطن، صويا 44% بسعر 31500 جنيه للطن.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين، سجل متوسط سعر علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 22100 جنيه للطن، علف بادي 23% نحو 22400 جنيه للطن، العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 22200 جنيه للطن، علف بادي نامي بسعر 21200 جنيه للطن.

وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 20200 جنيه للطن، وسجل متوسط سعر علف 17 % اليوم الإثنين نحو 20 ألف جنيه للطن، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 19 ألف جنيه للطن، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 18 ألف جنيه للطن.

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الإثنين، سعر قدره 43 ألف جنيه للطن، فيما بلغ سعر الردة نحو 10300 جنيه للطن، بارتفاع 300 جنيه عن سعره أمس، وسجل سعر كسب عباد 36% نحو 19500 جنيه للطن.

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الإثنين

وتباينت أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الإثنين، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12600 جنيه للطن، قمح روسي 12.5% بسعر 13 ألف جنيه للطن، قمح أوكراني 11.5% بسعر 12200 جنيه للطن.

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الإثنين

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الإثنين، فبلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14500 جنيها للطن، دقيق مستخرج 27 نحو 14750 جنيهًا للطن.

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الإثنين، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم الإثنين، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 57500 جنيه للطن، زيت الصويا مستورد خام نحو 53500 جنيه للطن، زيت صويا منزوع بسعر 55 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم الإثنين

وتباينت أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، حيث سجل زيت عباد مكرر بسعر 58 ألف جنيه للطن، جلوتوفيد محلي بسعر 12500 جنيه للطن، زيت ذرة مكرر بسعر 58 ألف جنيه للطن، زيت أولين مكرر بسعر 55 ألف جنيه للطن.