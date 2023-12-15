النساء أكثر عرضة للإصابة، أعراض وأسباب التهاب الغدة الدرقية الهاشيموتي

مرض التهاب الغدة الدرقية الهاشيموتي هو أحد أمراض المناعة الذاتية المزمنة التي تؤثر على الغدة الدرقية، ويمكن أن يسبب في مستويات أقل من المعتاد من هرمون الغدة الدرقية في الجسم ويؤثر هذا على عدة مناطق من الجسم ويسبب أعراضًا مثل التعب وزيادة الوزن والإمساك.

الغدة الدرقية، فيتو

أعراض التهاب الغدة الدرقية الهاشيموتي

قد لا يعاني بعض الأشخاص المصابين بالتهاب الغدة الدرقية الهاشيموتي من أي أعراض في البداية ولكن مع تقدم الحالة ببطء، تتضخم الغدة الدرقية في بعض الأحيان والذي يعد العلامة الأولى الشائعة للمرض.

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ولا ينبغي أن يكون تضخم الغدة مؤلمًا، لكنه يمكن أن يخلق شعورًا بالامتلاء في أسفل الرقبة ويمكن أن يجعل الجزء الأمامي من الرقبة يبدو منتفخًا.

وإذا أدى التهاب الغدة الدرقية الهاشيموتي إلى قصور الغدة الدرقية، فإنه يمكن أن يسبب الأعراض التالية مع مرور الوقت:

التعب والخمول والإفراط في النوم.

زيادة خفيفة في الوزن.

إمساك.

جلد جاف.

الشعور بالبرد.

معدل ضربات القلب أبطأ من المعتاد.

تصلب المفاصل وألم العضلات.

الشعر الجاف والهش أو تساقط الشعر.

مزاج منخفض أو مكتئب.

عيون ووجه منتفخان.

مشاكل في الذاكرة أو صعوبة في التركيز.

فترات غزيرة أو غير منتظمة من الدورة الشهرية.

انخفاض الرغبة الجنسية.

العقم عند النساء أو العقم عند الرجال.

اسباب التهاب الغدة الدرقية الهاشيموتي

التهاب الغدة الدرقية الهاشيموتي هو أحد أمراض المناعة الذاتية، مما يعني أن الجهاز المناعي للجسم يهاجم الخلايا والأعضاء.

وعادةً، يحمي الجهاز المناعي الجسم من الغزاة الخارجيين الضارين، مثل البكتيريا والفيروسات لكن في التهاب الغدة الدرقية الهاشيموتي يحدث ما يلي:

يصنع جهازك المناعي أجسامًا مضادة تهاجم أنسجة الغدة الدرقية لأسباب غير معروفة.

وتتراكم أعداد كبيرة من خلايا الدم البيضاء (على وجه التحديد، الخلايا الليمفاوية) في الغدة الدرقية.

ويسبب هذا التراكم التهابًا (التهاب الغدة الدرقية) ويدمر الغدة الدرقية.

مع مرور الوقت، يمكن أن يمنع الضرر الغدة الدرقية من إنتاج ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية الذي يحتاجها الجسم، وهذا يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية.

ما هي عوامل الخطر لالتهاب الغدة الدرقية الهاشيموتي؟

تشمل العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب الغدة الدرقية الهاشيموتي ما يلي:

التهاب الغدة الدرقية، فيتو

تاريخ العائلة: تشير الأبحاث إلى أن الجينات الوراثية تمثل حوالي 80% من احتمالية الإصابة بالتهاب الغدة الدرقية الهاشيموتي وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي، وإذا كان لديك أحد أفراد العائلة البيولوجيين المصابين بمرض هاشيموتو أو أمراض الغدة الدرقية الأخرى، فمن المرجح أن تصاب به.

الجنس: الأشخاص الذين تم تحديدهم كأنثى عند الولادة هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الغدة الدرقية الهاشيموتي بعشر مرات، وقد يكون هذا جزئيًا بسبب تأثيرات الهرمونات الجنسية.

العمر: يزداد خطر الإصابة بهذه الحالة (وغيرها من أمراض الغدة الدرقية) مع تقدمك في العمر.

من المرجح أيضًا أن تصاب بالتهاب الغدة الدرقية الهاشيموتي إذا كنت تعاني من أمراض المناعة الذاتية الأخرى، مثل:

مرض اديسون.

مرض الاضطرابات الهضمية.

مرض الذئبة.

فقر الدم الخبيث.

التهاب المفصل الروماتويدي.

متلازمة سجوجرن.

مرض السكر النوع الأول.