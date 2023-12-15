علاج تضخم الكبد، وطرق تشخيص الإصابة

الكبد هو أحد أعضاء الجسم الأساسية الذي يؤدي العديد من وظائف الجسم الهامة، بما في ذلك تصفية السموم من الدم وتنظيم نسبة الكولسترول في الدم والذي يجعله عرضة للحمل الزائد للسموم، الكثير من السموم أو الدهون في الدم يمكن أن تسبب التهاب الكبد.

تضخم الكبد، فيتو

كيف يتم علاج تضخم الكبد؟

يعمل الطبيب عند علاج التهاب الكبد على تحديد السبب، وقد يقوم بإجراء اختبارات الدم واختبارات التصوير للبحث عن أدلة على أمراض مختلفة إذا بدت الحالة شديدة، فقد يحتاج إلى أخذ خزعة الكبد لاختبار عينة من أنسجة الكبد في المختبر، وسيقدم بخيارات العلاج بناءً على نتائج هذه الاختبارات.

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علاج تضخم الكبد

يتمتع الكبد بقدرة رائعة على إصلاح وتجديد نفسه، بشرط أن يكون لديه ما يكفي من الأنسجة السليمة للعمل معها وإذا كان الكبد المتضخم نتيجة لحالة حادة، فإن علاج الحالة سيسمح للكبد بالشفاء وإذا كان ذلك نتيجة لمرض الكبد المزمن، فمن المحتمل أن يتم عكسه وعلاجه في بعض الحالات بتغيير نمط الحياة.

على سبيل المثال:

إذا كنت تعاني من اضطراب تعاطي الكحول، فاطلب المساعدة للإقلاع عن شرب الكحول.

إذا كنت تعاني من مرض الكبد الدهني غير المرتبط بالكحول، فقد يساعدك فقدان 10% من وزنك.

اتخذ خطوات للتحكم في ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية وارتفاع نسبة السكر في الدم.

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومارس القليل من التمارين الرياضية كل يوم.

متى تلجا للطبيب في حالة التهاب الكبد؟

التهاب الكبد، فيتو

إذا شعر المريض بتورم الكبد أو الألم لأي سبب من الأسباب، فيجب فحصه على الفور، وتعد الأعراض الاكثر وضوحًا لسوء حالة الكبد كالآتي:

الحمى المستمرة.

الارتباك.

الضعف والدوار.

العيون الصفراء أو الجلد.

تضخم الكبد هو عرض وليس مرض في حد ذاته ولكن يمكن أن يشير إلى واحد من العديد من الأمراض ليست جميعها حالات طوارئ، ولكنها جميعها تستحق الرعاية الطبية، وعادة ما ينطوي على التهاب وأمراض الكبد، ولكن في بعض الأحيان يكون الأمر غير متوقع.

إذا تم تشخيص إصابتك بالفعل بمرض الكبد التدريجي، فقد تكون تضخم الكبد علامة على تقدم المرض، وإذا لم يسبق لك فحص كبدك من قبل، فقد يكون هذا أول إشارة لوجود مشكلة وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.