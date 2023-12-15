محطات مهمة في مسيرة المخرج الراحل أحمد البدري

رحل عن عالمنا، اليوم الجمعة، المخرج أحمد البدري، وذلك بعد تدهور حالته الصحية مؤخرا والتي أسفرت عن بتر قدمه.

محطات في مسيرة المخرج أحمد البدري

ولد المخرج الراحل أحمد البدري في 3 أكتوبر عام 1954، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل عام 1977، وشارك في بداية مشواره كممثل حيث شارك في عدد من الأعمال ومن أبرزها مشاركته في ليلة القبض علي فاطمة كما عمل أيضا كمساعد مخرج في عدد من الأعمال.

وخا ض "البدري" تجربة الإخراج للمرة الأولي بعد تعاونه مع محمد فؤاد في فيلم غاوي حب، والذي عرض في عام 2005، ليتعاون بعدها مع حسني حسني وسعد الصغير وأشرف عبد الباقي في إخراج فيلم لخمة راس.

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كما قام أحمد البدري أيضا بإخراج عدد من الأفلام الهامة ومنها عمر وسلمي 2 ، وفيلم جمهورية إمبابة، وكونغر حبنا لرامز جلال

أحمد البدري، فيتو

مرض أحمد البدري

وكان اسم المخرج القدير أحمد البدري تصدر في وقت سابق مؤشرات بحث جوجل عربيا، ومختلف تريندات السوشيال ميديا عقب إعلانه عن بتر قدمه.

ونقل المخرج أحمد البدري قبل وفاته إلي، مستشفى معهد ناصر بمنطقة الساحل، في غيبوبة عقب خضوعه لعملية جراحية لبتر قدمه، وذلك حسبما ذكر شقيق زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الرجاء الدعاء للمخرج أحمد البدري، زوج أختي، تم بتر قدمه وهو في غيبوبة سكر ومتواجد في معهد ناصر.

أحمد البدري، فيتو



أحزان في حياة أحمد البدري

ولم تكن تلك هى المرة الأولى التي يعاني بها أحمد البدري.. إذ مكث بمنزله فترة طويلة بعد حالة الركود التي يعانيها الفن بشكل عام، حيث إنه ظل يعمل ويحضر لأكثر من عمل سينمائي، إلا أنها كلها توقفت لخوف المنتجين من الأزمات الاقتصادية التي تتخبط بها مصر فى الفترة الحالية.. مما أدى إلى اختفائه عن الساحة الفنية.. وكان آخر أعماله "مهمة فى فيلم قديم" الذى قامت ببطولته الفنانة فيفى عبده، وإدوارد، وضياء الميرغنى.. وبالمسرح، كان آخرها “أهلا يارمضان”، مع الفنان محمد رمضان عام ٢٠١٦.