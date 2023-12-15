هل يحتاج مريض داء الفيل لعلاج نفسي، وكيف ينتقل المرض من شخص لآخر؟

يُعرف طبيًا باسم داء الفيلاريات اللمفاوية، إلا أن مصطلح داء الفيل يُستخدم بشكل شائع لأن الأعراض تشمل تورم وتضخم الذراعين والساقين، ويشمل علاج داء الفيل الأدوية، وإدارة الأعراض، وفي بعض الأحيان، الجراحة.

داء الفيل هو مرض استوائي حيث يصبح الجلد سميكًا وقاسيًا، ويرجع ذلك إلى الديدان الطفيلية التي تنتشر عن طريق لدغات البعوض.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى أن 120 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مصابون بداء الفيل.

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داء الفيل، فيتو

ولا تظهر الأعراض على معظم الأشخاص المصابين بالعدوى، على الرغم من تلف الجهاز الليمفاوي والكلى، وأولئك الذين يعانون من الأعراض الأكثر شيوعًا يعانون من تورم:

الساقين

الثديين

الأعضاء التناسلية

ويعاني الأشخاص المصابون بداء الفيل من ضعف وظائف المناعة بسبب تلف الجهاز الليمفاوي، ويميلون إلى الإصابة بمزيد من الالتهابات البكتيرية في الجلد، مما يؤدي إلى جفافه وسميكته وتقرحه مع الالتهابات المتكررة وفقًا لموقع "medical news today" الطبي.

وتشمل الأعراض الأخرى أثناء هذه الالتهابات البكتيرية المتكررة الحمى والقشعريرة.

أسباب الإصابة بداء الفيل

لأنواع الثلاثة التالية من الديدان المستديرة الطفيلية تسبب داء الفيل:

فخرية بنكروفتية

بروجيا مالاي

بروجيا تيموري

وتسبب ديدان (Wuchereriabancrofti) 90% من جميع حالات داء الفيل, تسبب البروجيا الملايوية معظم الحالات الأخرى.

كيف ينتشر المرض؟

البعوض مسؤول عن نشر الطفيليات التي تسبب داء الفيل.

أولًا، يصاب البعوض بيرقات الدودة المستديرة عندما يأخذ وجبة دم من إنسان مصاب, ثم يلدغ البعوض شخصًا آخر، ويمرر اليرقات إلى مجرى الدم.

وأخيرا، تهاجر يرقات الدودة إلى الأوعية اللمفاوية عبر مجرى الدم وتنضج في الجهاز الليمفاوي.

عوامل الخطر لحمى بداء الفيل

يمكن أن يؤثر داء الفيل على أي شخص يتعرض للطفيليات المسببة للمرض، ويكون خطر التعرض أكبر بالنسبة للأشخاص الذين:

تعيش لفترة طويلة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية

يتم عضها بانتظام من قبل البعوض

العيش في ظروف غير صحية

تشمل المناطق التي توجد بها هذه الديدان المستديرة ما يلي:

أفريقيا

الهند

أمريكا الجنوبية

جنوب شرق آسيا

علاج داء الفيل

يمكن للأشخاص المصابين بعدوى داء الفيل النشطة تناول الأدوية لقتل الديدان الموجودة في الدم، وتوقف هذه الأدوية انتشار المرض إلى الآخرين لكنها لا تقتل جميع الطفيليات تمامًا.

داء الفيل، فيتو

تشمل الأدوية المضادة للطفيليات التي يمكن وصفها ما يلي:

ثنائي إيثيل كاربامازين.

ايفرمكتين.

ألبيندازول.

الدوكسيسيكلين.

ويمكن التحكم في الأعراض الأخرى من خلال:

مضادات الهيستامين

المسكنات

مضادات حيوية

لن يحتاج كل من يعاني من داء الفيل إلى الدواء وذلك لأنهم قد لا يعودون يحملون الديدان في نظامهم على الرغم من وجود الأعراض، ويمكن للأشخاص التحكم في التورم والتهابات الجلد في هذه الحالات عن طريق:

غسل الجلد المتورم والمتضرر بلطف كل يوم بالماء والصابون

ترطيب الجلد

رفع الأطراف المتورمة لتحسين تدفق السوائل والليمفاوية

تطهير الجروح لمنع الالتهابات الثانوية

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لدعم الجهاز اللمفاوي

تغليف الأطراف لمنع المزيد من التورم

وقد يوصى بإجراء عملية جراحية في حالات نادرة لإزالة الأنسجة اللمفاوية التالفة أو تخفيف الضغط في مناطق معينة، مثل كيس الصفن.

وقد يرغب بعض الأشخاص المصابين بداء الفيل في طلب الدعم العاطفي والنفسي على شكل:

الاستشارة الفردية

مجموعات الدعم

مضاعفات داء الفيل

وبدون علاج طبي، قد تعيش الطفيليات المجهرية لسنوات في الجهاز اللمفاوي، مما يسبب الدمار والضرر.

الجهاز الليمفاوي مسؤول عن نقل السوائل الزائدة والبروتينات ومكافحة الالتهابات، ويتراكم السائل عندما لا يعمل بشكل صحيح ويؤدي تراكم السوائل إلى تورم الأنسجة وانخفاض وظيفة المناعة.

ويرتبط داء الفيل بالعديد من المضاعفات الجسدية والعاطفية، بما في ذلك:

الإعاقة: داء الفيل هو السبب الرئيسي للإعاقة الدائمة في جميع أنحاء العالم، وقد يكون من الصعب تحريك أجزاء الجسم المصابة، مما يجعل العمل أو القيام بالمهام المنزلية أكثر صعوبة.

الالتهابات الثانوية: تنتشر الالتهابات الفطرية والبكتيرية بين المصابين بداء الفيل بسبب تلف الجهاز الليمفاوي.

الاضطراب العاطفي: يمكن أن تتسبب هذه الحالة في قلق الأشخاص بشأن مظهرهم، مما قد يؤدي إلى القلق والاكتئاب.