البثور السوداء من الأمور المزعجة التى تؤثر على مظهر البشرة بشكل سلبى وسببها وجود المسام الواسعة التى يتراكم بها الدهون والأتربة.

وتسعى الفتيات دائما إلى التخلص من البثور السوداء وعلاج المسام الواسعة للحصول على بشرة صافية وناعمة وخالية من العيوب.

قناع بيكربونات الصوديوم للتخلص من البثور السوداء

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع بيكربونات الصوديوم للتخلص من البثور السوداء وغلق المسام الواسعة.

المكونات:-

2 ملعقة بيكربونات الصوديوم

3 ملاعق ماء

الطريقة:-

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نحضر بولة عميقة ونضع بها بيكربونات الصوديوم.

نضيف الماء تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على خليط متجانس وناعم.

نفرد القناع على البشرة النظيفة والمجففة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.

نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرة اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يشد البشرة وينظف المسام الواسعة ويقضى على البثور السوداء، كما يعمل على غلق وضيق المسام الواسعة، لذا يجب المواظبة على تطبيقه حفاظا على جمال البشرة.

قناع بيكربونات الصوديوم للتخلص من البثور السوداء، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.