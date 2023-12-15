فوائد البنجر الأحمر، أكثري منه في فصل الشتاء لصغارك حفاظا على مناعتهم

فوائد البنجر الأحمر، البنجر من الخضراوات المهمة والشهيرة المميزة بلون صريح ولونها هو سر قيمتها الغذائية العالية.

وفوائد البنجر الأحمر، عديدة ويدخل فى صناعة السكر والأدوية ومستحضرات التجميل وينصح الخبراء بتناوله.

والبنجر الأحمر لا يستخدم للفوائد العلاجية فقط بل له فوائد تجميلية أيضا حيث يستخدم فى الوصفات الطبيعية الخاصة بالبشرة لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي تعزز جمال البشرة ونضارتها وتحافظ على جمالها.

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أهمية البنجر الأحمر

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن البنجر الأحمر من الخضروات المهمة التي لها قيمة غذائية عالية ومذاق مميز ويتم إضافته للأطعمة والعصائر المختلفة، كما يقدم كنوع لذيذ من المقبلات ويضاف لطبق السلطة الخضراء.

القيمة الغذائية الموجودة في البنجر الأحمر

وأضاف السيد، أن البنجر الأحمر يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد حيث يحتوى على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي والألياف بجانب البوتاسيوم والماغنيسيوم وفيتامين أ.

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فوائد البنجر الأحمر للصحة

وتابع، أن هناك فوائد علاجية عظيمة تدفعنا لتناول البنجر، ومن فوائد البنجر الأحمر:-

يساعد على الاسترخاء ويقلل التوتر ويحسن المزاج وبالتالي يقلل من فرص الإصابة بالاكتئاب.

يساعد على إنقاص الوزن لأنه قليل السعرات الحرارية ويساعد فى الشعور بالشبع لفترات طويلة، ويرفع معدلات حرق الدهون بالجسم.

يقوى النظر لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لأنه يخفض نسبة الكوليسترول بالدم.

يطرد السموم من الجسم لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة.

مهم لصحة الصغار حفاظًا على صحتهم ونموهم بشكل صحي وحمايتهم من الإصابة بأنيميا فقر الدم.

مهم للرياضيين قبل التمرين لأنه يمد الجسم بالطاقة ويقوى العضلات ويقلل فرص الإصابة بالشد العضلي.

يساعد على الوقاية من أمراض السرطان لأنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية تمنع وجود الشوارد الحرة المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية.

مهم لصحة المرأة الحامل لأنه يساعد في تغذيتها ونمو الجنين بشكل صحي كما يقلل فرص الإصابة بتشوهات الأجنة.

يخفض مستوى السكر بالدم، وبالتالي تناوله مهم لمرضى السكر.

يساعد على علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وكذلك فيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد بشكل جيد.

يقوى المناعة لاحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين سي.