الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

استشاري يحذر من مخاطر التدخين بجوار الأطفال

التدخين، فيتو
التدخين، فيتو

التدخين من الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع بين الرجال والنساء ولها مخاطر عديدة على الكبار والصغار.

والتدخين يدمر الصحة وتكمن خطورته في أنه لا يضر المدخن فقط بل كن حوله خاصة الأطفال.

ممنوع التدخين في المنزل

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن التدخين ممنوع تماما في أي مكان يتواجد فيه الأطفال، حيث يجب على الأقل عدم التدخين فى نفس المنزل الذى يوجد به الأطفال، ويجب على المدخن تغيير الملابس بالكامل قبل حمل الطفل الرضيع، لأن التدخين سيعرض الطفل لمشاكل متعددة.

Advertisements

مخاطر التدخين على الأطفال 

وأضاف شبيب، أن من مخاطر التدخين على الأطفال زيادة خطر إصابة الطفل بنوبات الربو ومشاكل والتهابات بالجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية، وأيضا من مسببات الالتهاب الرئوي فى الأطفال دور البرد، لذا يجب عدم التدخين داخل المنزل.

مخاطر التدخين عند الأطفال، فيتو 

نصائح مهمة تحمي طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وللحفاظ على صحة الأطفال في المدرسة، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة.
txt

4 ممنوعات تجنبيهم مع طفلك الرضيع حفاظا على صحته

txt

نصائح مهمة تحمى طفلك من البرد والحساسية فى الطقس البارد

واتباع جميع النصائح السابقة يحمى الطفل من جميع الأمراض المعدية فى المدارس طوال فصل الشتاء، ما يحميهم من العديد من المخاطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

التدخين مخاطر التدخين على الاطفال مخاطر التدخين الدكتور محمد صلاح شبيب صحة الصحة

مواد متعلقة

3 أعراض تؤكد إصابة طفلك بمتلازمة جوسكا

6 نصائح تساعدك في علاج ارتفاع درجة حرارة طفلك

أعراض قمل الرأس وطرق انتشاره ونصائح مهمة لحماية طفلك من الإصابة

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية، موعد تشكيل الحكومة الجديدة

إصابة وائل الدحدوح مراسل الجزيرة برصاص الاحتلال في غزة (فيديو)

جماعة الحوثي تكشف تفاصيل استهداف سفينتين متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي

قبل مواجهة الأهلي واتحاد جدة، التاريخ الكروي في صالح أندية عرب آسيا

تعمل كوافيرة، تفاصيل التحقيق مع المتهمة بمحاولة قتل أرملة الإبراشي

محلل سياسي: شدة المقاومة تجبر أمريكا على البحث عن حل لأزمة غزة ‏

صندوق التنمية الحضرية يعلن طرح وحدات سكنية جديدة في هذه المحافظات

سعر البيض يتراجع جنيهين بالأسواق، وهذه أسعار الدواجن والكتكوت اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

ناسا تؤجل موعد انفصال مركبة Cargo Dragon عن المحطة الفضائية

البحوث الفلكية يكشف سبب اقتراب الأرض من الشمس في فصل الشتاء

اكتشاف مقلق في بحر حول برمودا

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 16-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

اعملها بنفسك، طريقة تثبيت نسخة ويندوز جديدة

خطوات نقل رخصة محل في حال وفاة المرخص له

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 15-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 15-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

10 مواجهات بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم جواز السفر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات والمشاكل

علاج اضطراب الحالة النفسية بالأحاديث النبوية

فضائل الذكر وطرق التسبيح يوم الجمعة، احرص عليها

المزيد
الجريدة الرسمية