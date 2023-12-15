استشاري يحذر من مخاطر التدخين بجوار الأطفال

التدخين من الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع بين الرجال والنساء ولها مخاطر عديدة على الكبار والصغار.

والتدخين يدمر الصحة وتكمن خطورته في أنه لا يضر المدخن فقط بل كن حوله خاصة الأطفال.

ممنوع التدخين في المنزل

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن التدخين ممنوع تماما في أي مكان يتواجد فيه الأطفال، حيث يجب على الأقل عدم التدخين فى نفس المنزل الذى يوجد به الأطفال، ويجب على المدخن تغيير الملابس بالكامل قبل حمل الطفل الرضيع، لأن التدخين سيعرض الطفل لمشاكل متعددة.

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مخاطر التدخين على الأطفال

وأضاف شبيب، أن من مخاطر التدخين على الأطفال زيادة خطر إصابة الطفل بنوبات الربو ومشاكل والتهابات بالجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية، وأيضا من مسببات الالتهاب الرئوي فى الأطفال دور البرد، لذا يجب عدم التدخين داخل المنزل.

مخاطر التدخين عند الأطفال، فيتو

نصائح مهمة تحمي طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وللحفاظ على صحة الأطفال في المدرسة، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة.

واتباع جميع النصائح السابقة يحمى الطفل من جميع الأمراض المعدية فى المدارس طوال فصل الشتاء، ما يحميهم من العديد من المخاطر.