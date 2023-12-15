المركزي لتحليل متبقيات المبيدات: فحص جميع الملوثات الخاصة بالأغذية

أكدت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية بـوزارة الزراعة، أن المعمل يعد المعمل الرسمى المنوط به تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، والحاصل على الاعتماد الدولى وفقا للمواصفة الدولية أيزو 17025 من 3 جهات دولية وهي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمجلس المصرى للاعتماد، ويعد المعمل أيضا هو الوحيد من خارج الاتحاد الأوروبى المشترك فى الـ QS بألمانيا.

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وأشارت إلى أن المعمل يقوم بفحص جميع أنواع الملوثات الخاصة بالأغذية سواء المعالجة أو الفريش, أو المجمدة، فضلا عن الملوثات الكيميائية والميكروبيولوجية.

وتواصلت الجلسات النقاشية المقامة فى إطار فعاليات المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" فى دورته الثامنة، حيث عقدت جلسة نقاشية تحت عنوان " الخدمات المقدمة من الهيئات الحكومية لقطاعى الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية".

وشارك فى الجلسة كل من الدكتور خالد صوفى ، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية بوزارة الزراعة، والدكتور وليد البحراوى، مدير عام المشروعات الغذائية بهيئة التنمية الصناعية، والدكتور محمد عبد الفضيل، مدير الإدارة العامة للرقابة على مصانع الأغذية بهيئة سلامة الغذاء، وأدار الجلسة محمود بسيونى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الغذائية.

وأشارت إلى أن المعمل يعمل وفقًا لثلاث محاور رئيسية وهى الحفاظ على سلامة الغذاء والمستهلك، وفحص جميع المنتجات المصدرة الغذائية الزراعية وعمل تحاليل مسبقة طبقا للقواعد والمتطلبات الخاصة بالدول المستوردة للمنتج

ولفتت إلى أنه يتم فحص عينات الواردات الغذائية المسحوبة من خلال هيئة سلامة الغذاء، منوهةً إلى أن المعمل تم اعتماده كمعمل مرجعى لأفريقيا فى مجال متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة وذلك من خلال الاتحاد الأفريقى، وهو الأمر الذي ييسر من عملية زيادة الصادرات الغذائية المصرية إلى أسواق الدول الأفريقية.