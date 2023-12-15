الجمعة 15 ديسمبر 2023
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اقتصاد

الغرف التجارية: لا أزمة في السكر وما يحدث نتيجة لسوء التوزيع

عماد قناوي عضو مجلس
عماد قناوي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، فيتو

أشاد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزير التجارة والصناعة في الخاص باستمرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، وذلك لإعادة الانضباط لسوق السكر المصري الذي شهد حالة من الانفلات وتسجيل أسعار خيالية لم تشهدها من قبل.

أزمة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، فيتو

مصر لا توجد بها أزمة سكر، وما حدث ما هو إلا سوء في عملية التوزيع

وقال «قناوي»: إن مصر لا توجد بها أزمة سكر، وما حدث ما هو إلا سوء في عملية التوزيع، لافتا إلى أن احتياطي السكر يكفي 7.8 شهر، وفقا لتصريحات وزير التموين.

قرار حظر تصدير السكر بكافة أنواعه يأتي استكمالا لعدة مبادرات سابقة

وأكد قناوي، أن قرار حظر تصدير السكر بكافة أنواعه يأتي استكمالا لعدة مبادرات سابقة، على رأسها مبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية والتي تم الإعلان عنها منذ أيام والتي دعت التجار والمنتجين إلى التنازل عن هامش ربحهم وطرح السكر في المحالّ والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للدولة بسعر 27 جنيها للكيلو.

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الحكومة تتحرك بسرعة لإنهاء أزمة السكر

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة تتحرك بسرعة لإنهاء أزمة السكر، حيث وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية شركات بنجر السكر التابعة لوزارة التموين بزيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 30% وذلك لزيادة معدلات الضخ اليومي من السكر المورد إلى شركات الإنتاج والتعبئة والتي تقوم بتوريد السكر زنة 1 كيلو إلى المعارض والمنافذ البيعية بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

 ارتفاع أسعار السكر عالميا أثر علي السوق المصرية

وأكد قناوي، أن ارتفاع أسعار السكر ليس في مصر وحدها بل إنه شهد ارتفاعا كبيرا علي مستوى البورصات السلعية العالمية مما يمثل صعوبة الاستيراد بالسعر المرتفع والذي يرهق الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي في ظل ندرة العملة الدولارية.

 سعر طن السكر المستورد يبلغ 750 دولارا

وأوضح أنه يتم متابعة أسعار السكر في البورصات العالمية من قبل الجهات المعنية المصرية، وفي حال تراجع أسعاره سيتم التعاقد علي كميات كبيرة وتوفيرها للمواطنين، مشيرا إلى أن سعر طن السكر المستورد يبلغ 750 دولارا، ويصل إلى الموانئ بسعر يتراوح من 800 إلى 850 دولارا بما يعادل 22 ألف جنيه.

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وزارة التجارة والصناعة تقرر استمرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر

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استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق صباح اليوم الخميس

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