الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بيان عاجل لـ 14 دولة بشأن الضفة الغربية

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أصدرت 12 دولة أوروبية وكندا وأستراليا، اليوم الجمعة، بيانا عاجلا تدعو من خلاله دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ خطوات فورية لمواجهة ارتفاع مستوى عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وأدان بيان الـ 12 دولة أوروبية وكندا وأستراليا، عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

أمريكا تؤجل صفقة لإسرائيل بسبب عنف المستوطنين

ودخلت الخلافات الأمريكية الإسرائيلية منطقة جديدة متعلقة ببيع السلاح، كشفت عنها إجراءات تعتزم واشنطن تطبيقها في الصفقات بين الطرفين.

Advertisements

ونقل موقع "أكسيوس" الإلكتروني الأربعاء الماضي عن مسئولين أمريكيين قولهم، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سترجئ بيع أكثر من 20 ألف بندقية إم 16 أمريكية الصنع إلى إسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بهجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكر تقرير الموقع الأمريكى، أن إدارة الرئيس بايدن تعاملت مع الطلب الإسرائيلي بحذر بسبب مخاوف من قيام إيتامار بن جفير، وزير الأمن القومي القومي المتطرف الذي يشرف على الشرطة، بتوزيع البنادق على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

عنف المستوطنين في الضفة الغربية

وحسب المسئولين الأمريكيين، أنه بعد عدة أسابيع من الموافقة على الصفقة، قررت وزارة الخارجية الأمريكية إبطاء العملية وإخضاع التراخيص لمراجعة جديدة.

وعاد سبب المراجعة الجديدة إلى الشعور السائد في إدارة بايدن أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي لمعالجة عنف المستوطنين والادعاء بأن واشنطن تهول الأمر.

ووفق أكسيوس، شعرت إدارة بالقلق من تقرير في الصحافة الإسرائيلية حول وثيقة سرية كتبها قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي تكشف أن، بن جفير أصدر أمرا للشرطة بعدم اعتقال المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية.

مكتب نتنياهو: 132 أسيرًا في غزة منهم 112 على قيد الحياة

باحث سياسي: صمود المقاومة أمام الاحتلال انتصار في حد ذاته

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قطاع غزة جيش الاحتلال الاتحاد الاوروبي فلسطين غزة غزة الان

مواد متعلقة

مكتب نتنياهو: 132 أسيرًا في غزة منهم 112 على قيد الحياة

سرايا القدس: استهداف دبابتين إسرائيليتين بقذائف تاندوم غرب غزة

جيش الاحتلال يزعم إيقاف جنود أقاموا صلاة يهودية داخل مسجد في جنين عقب اقتحامه

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه في معارك غزة

تحذير شديد اللهجة من الأونروا بشأن الأمراض في قطاع غزة

أمريكا تؤجل صفقة بنادق M16 لإسرائيل بسبب عنف المستوطنين

الأكثر قراءة

تعمل كوافيرة، تفاصيل التحقيق مع المتهمة بمحاولة قتل أرملة الإبراشي

العقوبة المتوقع تطبيقها على المتهمة بمحاولة قتل أرملة وائل الإبراشي

بيان عاجل لـ 14 دولة بشأن الضفة الغربية

مصدر: الزمالك يحتاج 150 مليون جنيه لحل أزمة القيد

الحوثيون يواصلون استهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي ردًا على مجازر غزة.. قصف سفينتين بصواريخ بالستية.. مواني الكيان الصهيوني فارغة.. وأمريكا تشعر بالقلق

10 مواجهات بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

البنزرتي يقود الوداد المغربي أمام سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

شعبة الذهب: ارتفاع كبير في الأسعار عالميا

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف مقلق في بحر حول برمودا

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 16-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، السبت 16-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك وتوقعات الأبراج السبت 16-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

اعملها بنفسك، طريقة تثبيت نسخة ويندوز جديدة

خطوات نقل رخصة محل في حال وفاة المرخص له

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 15-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 15-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

10 مواجهات بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علاج اضطراب الحالة النفسية بالأحاديث النبوية

فضائل الذكر وطرق التسبيح يوم الجمعة، احرص عليها

الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة خلف التلفاز

المزيد
الجريدة الرسمية