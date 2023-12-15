باحث سياسي: صمود المقاومة أمام الاحتلال انتصار في حد ذاته

قال الكاتب والباحث السياسي السيد شبل إن المقاومة الفلسطينية نجحت خلال الفترة الماضية في إلحاق العديد من الخسائر بصفوف جيش الاحتلال، وذلك رغم فارق القوة بين الطرفين والسلاح الأميركي المتقدم الذي يستخدمه الإسرائيليون.

مخاوف إسرائيل من الحروب الطويلة

وأوضح الباحث أن إسرائيل منذ نشأتها غير الشرعية تتحاشى الحروب الطويلة لما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الهجرة العكسية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، لذا فإن صمود المقاومة مع استمرار عملياتها يعدّ انتصارا بحد ذاته.

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وتابع: "البيت الأبيض يقدم دعمًا سخيًا لحكومة الاحتلال، لكنه في الوقت ذاته يريد لإسرائيل أن تنفذ مخططها للقضاء على المقاومة الغزّاوية في أسرع وقت، وذلك تجنبًا لاتساع مساحة الحرب وكذلك معدلات الكراهية العربية للدور الأميركي العدائي".

وعن مستقبل العملية العسكرية في قطاع غزة، لفت شبل إلى أن العدو الإسرائيلي يدرك استحالة اقتلاع جذور المقاومة طالما بقيت الحاضنة الشعبية محيطة بها، لذا فهو يدفع أهالي غزة إلى النزوح جنوبًا أو إخلاء القطاع، وذلك عبر الإسراف في عمليات الاستهداف للمدنيين، لكن مخططه سيبوء بالفشل طالما بقيت معطيات الصراع كما هي طوال الأسابيع الماضية.

وأكد الباحث أن القتال أخذ طابع أممي يتخطى الحدود الإقليمية، فهناك قوى دولية صاعدة أصبح لها مصلحة مباشرة في هزيمة اسرائيل، لما يمثله ذلك من هزيمة للولايات المتحدة الأمريكية ومساحة وجودها في منطقة الشرق الأوسط.

مقتل 10 في الكتيبة 13 في "لواء جولاني"

كان قائد لواء جولاني الإسرائيلي، العقيد يائير بلاي، اعترف بتلقي قواته ضربة موجعة في حي الشجاعية الواقع شرق مدينة غزة، قائلا: نقاتل كتيبة الشجاعية على مدار أسبوع ونصف والليلة الماضية تلقينا ضربة مؤلمة.

وقال قائد لواء جولاني الإسرائيلي، العقيد يائير بلاي، مخاطبا جنود جولاني: "الضربة مؤلمة.. فقدنا أصدقاء حميمين ومقاتلين وقادة".

ووصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، كمين القسام في الشجاعية بـ"الصعب والخطير"، كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن الهجوم "قاس وصعب".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" أن الجنود والضباط الذين قتلوا كانوا من الكتيبة 13 في "لواء جولاني" وجاء على رأس قائمة القتلى، قائد الكتيبة المقدم، تومر جرينبيرج.



وقالت الهيئة: إن الجنود والضباط اقتحموا أحد المباني لتفتيشه أثناء عملية المسح الميداني في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وما أن أصبحوا بداخله حتى فتح مقاتلون فلسطينيون النار عليهم وفجروا أيضا عبوة ناسفة، واندلع قتال عنيف بين الطرفين، وفي الأثناء انقسمت القوة الإسرائيلية إلى قسمين.



وهرعت قوة ثالثة إلى المكان للمساعدة والإنقاذ، وفجر حينها الفلسطينيون عبوة أخرى مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين جنود الجيش الإسرائيلي.



أضافت التقارير أن الجيش الإسرائيلي أشار إلى أن 9 من القتلى سقطوا في منطقة الشجاعية شمال قطاع غزة، إثر كمين محكم نصبته فصائل المقاومة الفلسطينية في تلك المنطقة، حيث دارت اشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وفرقة إسرائيلية، حيث تم إلقاء قنابل على هذه الفرقة واستهدافهم بالنيران، ما اضطرها إلى الانقسام إلى مجموعتين.