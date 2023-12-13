الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

المفوضية الأوروبية تؤيد فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية

رئيسة المفوضية الأوروبية،
رئيسة المفوضية الأوروبية، فيتو

أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

فرض عقوبات على المستوطنين


ونددت فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أمام البرلمان الأوروبي بـ تصاعد أعمال العنف التي يمارسونها والتي اعتبرت أنها تهدد استقرار المنطقة.

وقالت فون دير لاين في ستراسبورج: "يتسبب تصاعد أعمال العنف الذي يمارسه المتطرفون من المستوطنين معاناة هائلة للفلسطينيين".

تحذيرات من تفاقم الوضع في الضفة

وأضافت أن ذلك يعرض احتمالات سلام دائم للخطر ويمكن أن تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي. لهذا السبب أنا أؤيد فرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في الهجمات في الضفة الغربية".

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وفي وقت سابق، حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من أن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية قد ينقلب ضد إسرائيل إن لم تتم السيطرة عليه.

وحذر مسئولون أمنيون إسرائيليون من تصعيد أمني في الضفة الغربية، بسبب عدم مسؤولية الوزراء في الحكومة. 

كما ندد مفوض السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بالهجمات التي يرتكبها "مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين" في الضفة الغربية، معربا عن  قلقه العميق إزاء ذلك.

أمريكا تحظر تأشيرات المستوطنين  

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن،  قال في وقت سابق، إن وزارة الخارجية الأمريكية ستفرض حظرا على منح التأشيرات للأفراد المتورطين في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف حينها، تضمن الإعلان عن سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات، أن القيود ستستهدف أولئك الذين ارتكبوا أعمال عنف أو اتخذوا إجراءات أخرى تعرقل وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية وقد تنطبق أيضا على أعضاء أسر هؤلاء الأفراد.

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