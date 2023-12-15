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ثقافة وفنون

خريطة القرآن المجود اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم

الحصري، فيتو
الحصري، فيتو

كشفت إذاعة القرآن الكريم عن الخريطة الزمنية الكاملة لتلاوات القرآن المجود اليوم الجمعة 2 جماد آخر 1445 هجرية. 

 

تلاوات القرآن المجود اليوم الجمعة 2 جماد آخر 1445 هجرية

وتستهل تلاوات القرآن المجود اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ 41: 6 (ص) ب تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى  وما تيسر من سورة آل عمران   5ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر  وما تيسر من سورتي الزمر/ القمر  30 ق

45: 9 (ص) تلاوة للشيخ  كامل يوسف البهتيمي  وما تيسر من سورة يونس      10 ق

وتذاع الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة والتلاوة هذه المرة للشيخ  محمود خليل الحصري.
 

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38: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمود إسماعيل الشريف وما تيسر من سورة الصافات  30ق

18: 13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ السيد عبد الكريم الغيطانى وما تيسر من سورة الطور   15ق

19: 16 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورتي المعارج/ نوح   29ق

17:02 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ فتحى المليجى  وما تيسر من سورة الشورى    27ق
 


18:25 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  شعبان الصياد وما تيسر من سورتى الحج/ المؤمنون      30ق

22:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ أحمد محمد عامر  وما تيسر من سورة النور  30ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى الفرقان/ الحاقة   42ق

01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد أبوطالب السوهاجى وما تيسر من سورة النساء    15ق

02:26 (بعد منتصف الليل) للشيخ  عبد اللطيف الديش وما تيسر من سورة طه  15ق

03:52 (بعد منتصف الليل) للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة آل عمران  30ق
 


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