خريطة القرآن المجود اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم
كشفت إذاعة القرآن الكريم عن الخريطة الزمنية الكاملة لتلاوات القرآن المجود اليوم الجمعة 2 جماد آخر 1445 هجرية.
تلاوات القرآن المجود اليوم الجمعة 2 جماد آخر 1445 هجرية
وتستهل تلاوات القرآن المجود اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ 41: 6 (ص) ب تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة آل عمران 5ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 30ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورتي الزمر/ القمر 30 ق
45: 9 (ص) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة يونس 10 ق
وتذاع الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة والتلاوة هذه المرة للشيخ محمود خليل الحصري.
38: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود إسماعيل الشريف وما تيسر من سورة الصافات 30ق
18: 13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ السيد عبد الكريم الغيطانى وما تيسر من سورة الطور 15ق
19: 16 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورتي المعارج/ نوح 29ق
17:02 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ فتحى المليجى وما تيسر من سورة الشورى 27ق
18:25 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورتى الحج/ المؤمنون 30ق
22:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة النور 30ق
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى الفرقان/ الحاقة 42ق
01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد أبوطالب السوهاجى وما تيسر من سورة النساء 15ق
02:26 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد اللطيف الديش وما تيسر من سورة طه 15ق
03:52 (بعد منتصف الليل) للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة آل عمران 30ق
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.