خريطة القرآن المجود اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم

كشفت إذاعة القرآن الكريم عن الخريطة الزمنية الكاملة لتلاوات القرآن المجود اليوم الجمعة 2 جماد آخر 1445 هجرية.

تلاوات القرآن المجود اليوم الجمعة 2 جماد آخر 1445 هجرية

وتستهل تلاوات القرآن المجود اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ 41: 6 (ص) ب تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة آل عمران 5ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 30ق



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورتي الزمر/ القمر 30 ق



45: 9 (ص) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة يونس 10 ق



وتذاع الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة والتلاوة هذه المرة للشيخ محمود خليل الحصري.



Advertisements



38: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود إسماعيل الشريف وما تيسر من سورة الصافات 30ق



18: 13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ السيد عبد الكريم الغيطانى وما تيسر من سورة الطور 15ق



19: 16 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورتي المعارج/ نوح 29ق



17:02 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ فتحى المليجى وما تيسر من سورة الشورى 27ق





18:25 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورتى الحج/ المؤمنون 30ق



22:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة النور 30ق



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى الفرقان/ الحاقة 42ق



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد أبوطالب السوهاجى وما تيسر من سورة النساء 15ق



02:26 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد اللطيف الديش وما تيسر من سورة طه 15ق



03:52 (بعد منتصف الليل) للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة آل عمران 30ق

