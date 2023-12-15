طرق حماية اليدين من الجفاف في الشتاء بالوصفات الطبيعية

طرق حماية اليدين من الجفاف، تعتمد على السلوكيات اليومية المتبعة، والمواد المستخدمة لترطيب اليدين، خاصة انه يمكن أن تصبح اليدين جافة ومتشققة في الشتاء بسبب انخفاض الرطوبة في الهواء. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الحكة والاحمرار والألم، مما يتطلب المزيد من العناية



خطوات العناية باليدين خلال الشتاء

وتقدم خبيرة التجميل هبه محمد، فيما يلي بعض النصائح لحماية اليدين من الجفاف في الشتاء:

ترطيب اليدين بشكل متكرر

استخدمي كريم أو لوشن مرطبًا يحتوي على مكونات مرطبة مثل الجليسرين أو اللانولين أو زبدة الشيا. ضعي المرطب على اليدين عدة مرات في اليوم، خاصة بعد غسل اليدين أو استخدام الصابون أو المنظفات.

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تقشير اليدين بانتظام

يمكن أن يساعد التقشير على إزالة الجلد الميت الجاف والمساعدة في امتصاص المرطب بشكل أفضل.

يمكنك شراء مقشر لليدين من الصيدلية أو صنع مقشرك الخاص باستخدام مكونات طبيعية مثل السكر أو القهوة أو ملح البحر.

ارتداء القفازات عند غسل الأطباق أو القيام بأعمال أخرى تتطلب تعرض اليدين للماء.

تساعد القفازات على منع جفاف اليدين عن طريق منع الماء من التبخر من الجلد.

تجنب غسل اليدين بالماء الساخن

يمكن أن يؤدي الماء الساخن إلى تجفيف الجلد. استخدمي الماء الدافئ بدلًا من ذلك.

تجنب استخدام الصابون القاسي

يمكن أن يؤدي الصابون القاسي إلى تجفيف الجلد. استخدم صابونًا لطيفًا لليدين أو استخدم غسول خالٍ من الصابون.

شرب الكثير من الماء

يمكن أن يساعد شرب الكثير من الماء على ترطيب الجسم من الداخل إلى الخارج.

استخدام مرطبات الشفاه

يمكن أن يساعد استخدام مرطبات الشفاه على منع جفاف الشفاه، والتي يمكن أن تؤدي إلى تشقق اليدين.

حماية اليدين من العوامل الجوية

يمكن أن يؤدي الطقس البارد والجاف إلى جفاف اليدين. ارتدِ القفازات أو القفازات عند الخروج في الطقس البارد.

طرق العناية باليدين

وصفات طبيعية لترطيب وتنعيم اليدين

زيت الزيتون والعسل

زيت الزيتون هو مرطب طبيعي رائع، والعسل له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات تساعد على حماية البشرة من الجفاف والتشقق.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من العسل

اخلطي زيت الزيتون والعسل في وعاء صغير.

ادهني يديكِ بالخليط، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي يديكِ بالماء الدافئ والصابون.

ادهني يديكِ بكريم مرطب.

السكر وزيت الزيتون

يساعد السكر على تقشير البشرة بلطف، مما يساعد على إزالة الجلد الجاف والاحتفاظ بالرطوبة.

المكونات:

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

اخلطي السكر وزيت الزيتون في وعاء صغير.

افركي يديكِ بالخليط لمدة دقيقتين.

اغسلي يديكِ بالماء الدافئ والصابون.

ادهني يديكِ بكريم مرطب.

الزبادي ودقيق الشوفان

الزبادي غني بالبروتين، الذي يساعد على بناء خلايا الجلد الجديدة، ودقيق الشوفان له خصائص تقشيرية تساعد على إزالة الجلد الجاف.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الزبادي

ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان

اخلطي الزبادي ودقيق الشوفان في وعاء صغير.

ادهني يديكِ بالخليط، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي يديكِ بالماء الدافئ والصابون.

ادهني يديكِ بكريم مرطب.

جل الصبار

جل الصبار مرطب طبيعي رائع يساعد على ترطيب البشرة وتقليل الالتهابات.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار

ضعي جل الصبار على يديكِ، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي يديكِ بالماء الدافئ والصابون.

ادهني يديكِ بكريم مرطب.