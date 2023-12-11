تفتيح اليدين من الأمور التي تهتم بها الفتيات كثيرا لأنها دائما تكون ذات لون داكن أغمق من البشرة لعدم الاهتمام لحمايتها من الشمس وترطيبها المستمر.

وتفتيح اليدين أمر ليس بصعب ولكنه يحتاج المواظبة على خطوات العناية باليدين مثل الترطيب اليومي واستخدام كريم الحماية من الشمس عليها.

وصفة طبيعية بثلاث مكونات فقط لتفتيح اليدين

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية بثلاث مكونات فقط لتفتيح اليدين.

المكونات:-

ملعقة زبادى كريمي

ملعقة قهوة

ملعقة عسل

الطريقة:-

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نحضر بولة عميقة ونضع بها الزبادى ونضيف له القهوة.

نقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

ثم نضيف العسل ونستمر بالتقليب حتى يختفى العسل ونحصل على قوام متجانس.

قم نفرد طبقة من القناع على اليدين النظيفة والجافة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على اليدين لمدة 10 دقائق.

ثم نغسل اليدين بعدها بالماء الفاتر ونرطبها.

نكرر الوصفة 3 مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة طبيعية بثلاث مكونات فقط لتفتيح اليدين، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.