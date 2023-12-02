طرق العناية باليدين وحمايتهم من الجفاف طوال الشتاء

طرق العناية باليدين، لحمايتهم من الجفاف طوال الشتاء، من أهم الروتينات التي يجب الالتزام بها طوال فصل الشتاء، وذلك لأن اليدين من أكثر أجزاء الجسم عرضة للإصابة بالجفاف والتشقق، وذلك بسبب تعرضها المستمر للعوامل الخارجية، مثل الماء والصابون والمنظفات والشمس. لذلك، من المهم العناية باليدين بشكل جيد للحفاظ على صحتها وجمالها.



طرق العناية باليدين

وأشارت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، إلى أن هناك العديد من طرق العناية باليدين، والتي تستعرضها في السطور التالية.

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غسل اليدين بشكل صحيح:

غسل اليدين بشكل صحيح هو أهم خطوة للعناية بها.

اغسلي يديك بالماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، ولا تنسي غسل ظهر يديك وبين أصابعك.

تقشير اليدين:

تقشير اليدين مرة واحدة في الأسبوع يساعد على التخلص من الجلد الميت وجعل البشرة أكثر نعومة ونضارة.

يمكنك استخدام مقشر طبيعي، مثل السكر أو القهوة، أو شراء مقشر جاهز من الصيدلية.

ترطيب اليدين:

ترطيب اليدين بشكل يومي مهم جدًا للحفاظ على نعومتها وحمايتها من الجفاف والتشقق.

استخدمي كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك، وادهنيه على يديك بعد غسلها مباشرة.

استخدام ماسك اليدين مرة في الأسبوع:

يساعد ماسك اليدين على تغذية البشرة بعمق وجعلها أكثر شبابًا ونضارة. يمكنك استخدام ماسك جاهز من الصيدلية، أو صنع ماسك طبيعي من مكونات منزلية، مثل العسل والزبادي.

حماية اليدين من العوامل الخارجية:

احمي يديك من العوامل الخارجية، مثل الماء والصابون والمنظفات والشمس، باستخدام القفازات عند الحاجة.

الاهتمام بالأظافر:

اهتمي بأظافرك أيضًا، حيث أنها تعكس جمال يديك. قصي أظافرك بانتظام، ورطبي أطرافها بزيت اللوز أو زيت الزيتون.

نصائح إضافية للعناية باليدين:

اشربي الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب جسمك بشكل عام، بما في ذلك اليدين.

استخدمي صابون لطيف خالٍ من الكحول.

تجنّبي غسل يديك كثيرًا، خاصةً بالماء الساخن.

ارتدِي قفازات عند غسل الأطباق أو القيام بالأعمال المنزلية الأخرى التي تتطلب استخدام المنظفات.

استخدمي واقيًا من الشمس على يديك عند الخروج في الشمس.

العناية باليدين

إليك بعض ماسكات اليدين التي يمكنك تجربتها:

ماسك العسل والزبادي:

يعد العسل والزبادي من المكونات الطبيعية التي تتمتع بخصائص ترطيبية ومضادة للأكسدة. يساعد هذا الماسك على تغذية البشرة بعمق وجعلها أكثر نعومة ونضارة.

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة كبيرة من الزبادي

طريقة الاستخدام:

1. اخلطي المكونات في وعاء حتى تحصلي على خليط متجانس.

2. ضعي الخليط على يديك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

3. اشطفي يديك بالماء الدافئ.

ماسك الأفوكادو:

يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون الصحية التي تساعد على ترطيب البشرة. كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن التي تمنح البشرة النضارة والحيوية.

المكونات:

نصف حبة أفوكادو

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة الاستخدام:

1. اهرسي الأفوكادو حتى تحصلي على خليط ناعم.

2. أضيفي زيت الزيتون وقلبي جيدًا.

3. ضعي الخليط على يديك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

4. اشطفي يديك بالماء الدافئ.

ماسك الخيار والليمون:

يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء التي تساعد على ترطيب البشرة. كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من التلف. بينما يساعد الليمون على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

المكونات:

شريحة خيار

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة الاستخدام:

1. اهرسي الخيار حتى تحصلي على خليط ناعم.

2. أضيفي عصير الليمون وقلبي جيدًا.

3. ضعي الخليط على يديك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

4. اشطفي يديك بالماء الدافئ.

ماسك زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو:

يساعد زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو على ترطيب البشرة وجعلها أكثر نعومة ونضارة.

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو

طريقة الاستخدام:

1. اخلطي الزيوت في وعاء حتى تحصلي على خليط متجانس.

2. ضعي الخليط على يديك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

3. اشطفي يديك بالماء الدافئ.

ماسك الشوفان والعسل:

يحتوي الشوفان على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تهدئة البشرة الجافة والمتشققة. بينما يساعد العسل على ترطيب البشرة وجعلها أكثر نعومة.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الشوفان المطحون

ملعقة كبيرة من العسل

طريقة الاستخدام:

1. اخلطي الشوفان والعسل في وعاء حتى تحصلي على خليط متجانس.

2. ضعي الخليط على يديك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

3. اشطفي يديك بالماء الدافئ.

