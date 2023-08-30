ماسكات طبيعية لنعومة اليدين، بأقل التكاليف والنتيجة مبهرة

ماسكات طبيعية لنعومة اليدين، هو أكثر ما تحتاج إليه كل ست بيت، تقف بالساعات كل يوم في المطبخ، ما بين تحضير الوجبات، وغسل المواعين، وتنظيم وترتيب المطبخ، فنعومة اليدين علامة من علامات العناية بالنفس، والحفاظ على جمالك وشبابك، فالايدي تتأثر أيضا بالاهمال، وتظهر فيها التجاعيد المبكرة وعلامات التقدم في العمر.

ماسكات ومقشرات لنعومة اليدين

ماسكات لليدين

وأشارت خبيرة التجميل الهندية ارميشا، إلى أن اليدين تحتاج لعناية كالبشرة أيضًا، تحتاج ماسكات طبيعية لنعومة اليدين، وماسكات تقشير وترطيب، لأن يداك تقوم بمعظم عملك وتستحق اهتمامًا متساويًا مثل وجهك.

Advertisements

ماسك السكر وزيت الزيتون

يساعد الملمس المحبب للسكر على تقشير بشرتك. يحتوي زيت الزيتون على الأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين E التي تساعد على ترطيب وتهدئة البشرة وتأخير علامات الشيخوخة.

المكونات والطريقة

½ كوب سكر

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

10-15 قطرة من زيت اللافندر الأساسي

امزجي جميع المكونات في وعاء.

استخرجي كمية صغيرة من المقشر ودلكي يديك بلطف لمدة دقيقة واحدة.

اشطفيها بالماء الدافئ.

افعلي ذلك 2-3 مرات في الأسبوع.

الملح الانجليزي وزيت بذور العنب

لا يمكن للملح الانجليزي أن يخفف الألم والالتهاب فحسب، بل يقشر جلد يديك أيضًا ويجعله أكثر نعومة.

المكونات والطريقة

1 كوب من ملح انجليزي

1 كوب زيت زيتون أو زيت بذور العنب

أضيفي ملح انجليزي مع الزيوت في وعاء واخلطيهما جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

افركيه على يديك وقومي بالتدليك بلطف لمدة 1-2 دقيقة.

بمجرد الانتهاء من الفرك اللطيف، اشطفيه بالماء الدافئ

كرريه مرة في الأسبوع.

مقشر اللوز والعسل

يعمل اللوز المطحون كمقشر ممتاز. العسل مرطب طبيعي يخفف الجفاف ويحسن نسيج الجلد، هذا يمكن أن يساعد في جعل يديك ناعمة وسلسة.

المكونات والطريقة

حفنة من اللوز

1/2 ملعقة صغيرة من العسل

حليب حسب الحاجة

اطحني حفنة من اللوز إلى مسحوق ناعم.

أضيفي نصف ملعقة صغيرة من العسل وكمية كافية من الحليب لعمل عجينة ناعمة.

قومي بتدليك هذا الخليط على يديك لمدة دقيقتين.

اشطفيه بالماء الدافئ

افعلي ذلك 3 مرات في الأسبوع

ملحوظة: يجب استخدام هذا المقشر على الفور وعدم تخزينه لأن الحليب قد يفسد خلال ساعات قليلة.

العناية باليدين

مقشر السكر وزيت جوز الهند

تستخدم العديد من النساء زيت جوز الهند، بشكل تقليدي لتخفيف اضطرابات الجلد المختلفة وتحسين صحة الجلد. فهو يحتوي على كمية عالية من الأحماض الدهنية التي يمكن أن تساعد في تهدئة وترطيب البشرة.

المكونات والطريقة

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

1 ملعقة كبيرة من العسل

1/4 كوب سكر (بني أو أبيض)

ربع كوب من ملح البحر

عصير الليمون

اخلطي ملعقة كبيرة من كل من زيت جوز الهند والعسل (يفضل أن يكون عضويًا).

أضيفي ملح البحر والسكر الناعم إلى هذا واخلطي جيدًا.

أضيفي عصير الليمون الحامض واخلطيه لمدة 30 ثانية.

قومي بتدليك المزيج بلطف على يديك لمدة دقيقة واحدة. اشطفيه بالماء الدافئ.

يحفظ في علبة محكمة الإغلاق ويستخدم خلال أسبوع.