تقرير رسمي من الزراعة يكتب نهاية أزمة تصدير البرتقال.. مصادر: النضج الفسيولوجي وصل لـ 70%.. وفتح باب التصدير خلال أيام

دخلت أزمة تأجيل فتح باب تصدير البرتقال مرحلة جديدة بعد أن دخلت وزارة الزراعة على الخط كونها الجهة المسئولة عن إعلان فتح باب التصدير من خلال الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وذلك بعد قرار لجنة الموالح في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية التابع لوزارة التجارة والصناعة قرار بتأجيل فتح باب التصدير حتى 15 ديسمبر بداعي عدم اكتمال النضج الفسيولوجي للبرتقال حتى الآن متأثرا بالعوامل المناخية وأبرزها امتداد الأجواء الدافئة حتى منتصف نوفمبر الماضي وعدم استيفاء الأشجار لاحتياجاتها الكافية من البرودة للتلوين والنضج.

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اكتمال النضج الفسيولوجي للبرتقال

وكشف مصدرون أن الزراعة شكلت لجنة من الإدارات المعنية بمعهد بحوث البساتين وقطاع الخدمات الزراعية للفصل في مسألة اكتمال النضج الفسيولوجي للبرتقال من عدمه، حيث زارت اللجنة المناطق ذات الكثافة الكبيرة في زراعة البرتقال في محافظات القليوبية والبحيرة والظهير الصحراوي، وخلصت اللجنة بعد المرور والفحص أن معدلات النضج الكامل للبرتقال على الأشجار تراوحت بين 65% و90% في بعض المناطق بمتوسط تخطى الـ 70% وهو ما يشير إلى أن معدلات النضج طبيعية كالمواسم السابقة.

تأجيل فتح باب تصدير البرتقال

وأكد المصدرون من أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية -رفضوا كتابة أسمائهم- أن اجتماع لجنة الموالح الذي شهد اتخاذ قرار تأجيل فتح باب تصدير البرتقال حضره عدد محدود من المصدرين لا يمثلون الأغلبية العظمى من أصحاب المحطات والمصدرين الذين يمتلكون استثمارات تقدر بمليارات الجنيهات، وهو نا يجعل القرار غير ملزم الي جانب أن الجهة صاحبة القرار النهائي في فتح باب التصدير من عدمه هو الحجر الزراعي المصري التابع لوزارة الزراعة.

وأضافوا أن بعض المصدرين الكبار من مصلحتهم تأجيل موسم التصدير بسبب مشكلات في النضج الفسيولوجي للبرتقال بمزارعهم وهو ما دفعهم للضغط من أجل تأجيل فتح باب التصدير.

ومن جانبها، كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن التقرير الصادر عن معهد بحوث البساتين وقطاع الخدمات الزراعية ما زال أمام وزير الزراعة ويتم دراسة الملف في الحجر الزراعي المصري، وأن الأسبوع المقبل قد يشهد إعلان الحجر الزراعي فتح باب تصدير البرتقال خاصة في ظل عدم وجود موانع تدفع إلي تأجيل الموسم وهو ما يضيع على الدولة عوائد دولارية هي في حاجة كبيرة لها.

وأضافت المصادر أن مزارعي البرتقال الصغار وهم الفئة التي تنتج أغلب إنتاج البرتقال للسوق المحلي والتصدير.