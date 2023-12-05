الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

من الجناين، بداية موسم حصاد اليوسفي بمحافظة الأقصر (صور)

انتاج فاكهة اليوسفي
انتاج فاكهة اليوسفي بالأقصر،فيتو

تشهد محافظة الأقصر خلال الشهر الحالي، بداية موسم حصاد إنتاج أهم فاكهة شتوية، للحماية من  الأمراض في الشتاء، حيث تتميز المحافظة بزراعة جميع الموالح "البرتقال - اليوسفي - الليمون".

وترصد بوابة فيتو بالصور إنتاج محصول اليوسفي من الجناين، حيث أكد المزارعون على جودة المنتج المصري من الموالح في المحافظة، بالإضافة إلى وفرة  المنتج هذا العام وعدم إصابته بأي أمراض. 


ولفت المهندس باسم وليم بولس، مدير الإدارة العامة للبساتين بمديرية الزراعة بالأقصر، إلى  أنه لدينا في محافظة الأقصر، زراعة اليوسفي وأخواته من الموالح مثل البرتقال والليمون.

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وأضاف في تصريحات خاصة ل"بوابة فيتو" انه يزرع في محافظة الأقصر نحو 50 فدانا يوسفي، منتشرة في إسنا وأرمنت، وتتميز بعدم الإصابات الكثيرة، ويعتبر دواء  ووقاية من أمراض البرد، ينتج الفدان من 8 إلى 10 أطنان.

وتابع باسم أن محافظة الأقصر تتميز أيضا بزراعة فاكهة الجوافة بأنواعها، لما لها من وقاية أيضا من أمراض الشتاء، مشيرا إلى أن الجوافة الحمراء نوع نادر جدا على مستوى العالم، أما ما يخص الحجم فتعود إلى اتباع التعليمات الزراعية السليمة.

وأشار باسم إلى أن محافظة الأقصر تتميز بالتنوع الكبير في زراعة الفاكهة مثل  الموز والبرتقال والزيتون والنخيل والبرتقال والموالح بأنواعها، مشيرا إلى أن مساحة الفاكهة المزروعة في محافظة الأقصر وفقا لآخر إحصائيات تبلغ 108‪78

 

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