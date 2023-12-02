فتح باب تصدير البرتقال يوم 5 ديسمبر بعد تأكيد الزراعة النضج الفسيولوجي للثمار

تراجعت لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن قرارها بتأجيل موسم تصدير البرتقال إلى يوم 15 ديسمبر المقبل بعد، نتائج التقارير الميدانية التي اجرتها الجهات المعنية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بوصول 70% من زراعات البرتقال إلى مرحلة النضج الفسيولوجي اللازم لبدء عملية التصدير.

وكشف قرار صدر عن لجنة الموالح أنه في ضور المستجدات الأخيرة التي طرأت على زراعات البرتقال نتيجة الظروف المناخية التي مرت بها البلاد خلال الأسبوعين الاخيريين والتي ساعدت على سرعة نضج الثمار بالدرجة التي رأت معها اللجنة أنه من الصالح العام لجميع المصدرين تقديم موعد بدء الموسم ليصبح يوم 5/12/2023 علي أن يبدأ دخول الخام لمحطات التعبئة اعتبارًا من الغد 2/12/2023

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وتجدر الإشارة إلى قــرار لجــنة المــوالـح في إجتمـاعهـا بتاريخ 13/11/2023 بشـأن تحــديد مـوعــد بـدء المـوسـم التصـديري للبرتقال 2023/2024، وفق ما هو متبع قبل بداية أي موسم بهدف الحفاظ علي سمعة وجودة الثمار المصدرة، حيث تم التوافق على أن بداية الموسم التصديري للبرتقال اعتبارًا من 15/12/2023 على أن يسمح بدخول الخام لمحطات التعبئة للتجهيز بدءًا من 10 ديسمبر.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد شكلت لجنة من الإدارات المعنية بمعهد بحوث البساتين وقطاع الخدمات الزراعية للفصل في مسألة اكتمال النضج الفسيولوجي للبرتقال من عدمه، حيث زارت اللجنة المناطق ذات الكثافة الكبيرة في زراعة البرتقال في محافظات القليوبية والبحيرة والظهير الصحراوي، وخلصت اللجنة بعد المرور والفحص أن معدلات النضج الكامل للبرتقال على الأشجار تراوحت بين 65% و90% في بعض المناطق بمتوسط تخطى الـ 70% وهو ما يشير إلى أن معدلات النضج طبيعية كالمواسم السابقة.

