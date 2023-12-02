السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

فتح باب تصدير البرتقال يوم 5 ديسمبر بعد تأكيد الزراعة النضج الفسيولوجي للثمار

محطات فرز وتعبأة
محطات فرز وتعبأة البرتقال المصري، فيتو

 تراجعت لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن قرارها بتأجيل موسم تصدير البرتقال إلى يوم 15 ديسمبر المقبل بعد، نتائج التقارير الميدانية التي اجرتها الجهات المعنية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بوصول 70% من زراعات البرتقال إلى مرحلة النضج الفسيولوجي اللازم لبدء عملية التصدير.

وكشف قرار صدر عن لجنة الموالح  أنه في ضور المستجدات الأخيرة  التي طرأت على زراعات البرتقال نتيجة الظروف المناخية التي مرت بها البلاد خلال الأسبوعين الاخيريين والتي ساعدت على سرعة نضج الثمار بالدرجة التي رأت معها اللجنة أنه من الصالح العام لجميع المصدرين تقديم موعد بدء الموسم ليصبح يوم 5/12/2023 علي أن يبدأ دخول الخام لمحطات التعبئة اعتبارًا من الغد  2/12/2023

Advertisements

وتجدر الإشارة إلى قــرار لجــنة المــوالـح في إجتمـاعهـا بتاريخ 13/11/2023 بشـأن تحــديد مـوعــد بـدء المـوسـم التصـديري للبرتقال 2023/2024، وفق ما هو متبع قبل بداية أي موسم بهدف الحفاظ علي سمعة وجودة الثمار المصدرة، حيث تم التوافق على أن بداية الموسم التصديري للبرتقال اعتبارًا من 15/12/2023 على أن يسمح بدخول الخام لمحطات التعبئة للتجهيز بدءًا من 10 ديسمبر.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد  شكلت لجنة من الإدارات المعنية بمعهد بحوث البساتين وقطاع الخدمات الزراعية للفصل في مسألة اكتمال النضج الفسيولوجي للبرتقال من عدمه، حيث زارت اللجنة المناطق ذات الكثافة الكبيرة في زراعة البرتقال في محافظات القليوبية والبحيرة والظهير الصحراوي، وخلصت اللجنة بعد المرور والفحص أن معدلات النضج الكامل للبرتقال على الأشجار تراوحت بين 65% و90% في بعض المناطق بمتوسط تخطى الـ 70% وهو ما يشير إلى أن معدلات النضج طبيعية كالمواسم السابقة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.    

لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية موسم تصدير البرتقال تصدير البرتقال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لجــنة المــوالـح معهد بحوث البساتين

الأكثر قراءة

كتائب القسام تعرض مشاهد من استهداف آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة (فيديو)

عمرو أديب يكشف عن انخفاض كبير في سعر الدولار بالسوق السوداء ويحذر من الدولرة

فييرا: أتشرف بأنني كنت مدربًا للزمالك ومحمد صلاح يستحق الأفضل بأفريقيا

عايزة تنتقم من جوزها، اعترافات مثيرة للمتهمة بحقن أطفالها بالأنسولين في قليوب

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يفجر مفاجأة: عروض الأسعار في يناير وهمية

متظاهر يضرم النار في نفسه أمام القنصلية الإسرائيلية في أتلانتا

زوجة زيلينسكي لا ترغب في ترشح زوجها إلى ولاية رئاسية جديدة: مستحيل

مسلسل عرابة بيروت، نور شيشكلي تروج لأحدث أعمالها

Advertisements

منوعات

المزيد

أرقام تاريخية تنتظر محمد صلاح في لقاء ليفربول وفولهام

تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب فى رأس السنة بسبب القصف الإسرائيلي على لبنان

قمر الكريسماس وشهب الدب الأصغر والانقلاب الشتوي، أبرز الظواهر الفلكية في ديسمبر

زفة بالسيارات المزينة بالأعلام المصرية أمام مقر لجنة الانتخابات الرئاسية بماليزيا (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة يانج أفريكانز.. مشوار مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية