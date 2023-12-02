الحجر الزراعي يعلن رسميا بدء تصدير البرتقال 5 ديسمبر

أصدر الدكتور سعد موسي المشرف علي الحجر الزراعي والعلاقات الخارجية الزراعية قرار بتنظيم موسم تصدير البرتقال وبدء الموسم يوم 5 ديسمبر الجاري، وذلك عقب المشاورات مع كافة القطاعات المعنية بالصادرات الزراعية المصرية وعلي رأسها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجهات الفنية المتخصصة التابعة لوزارة الزراعة.

وأوضحت التعليمات الصادرة عن الحجر الزراعي أنه من المقرر استلام خام البرتقال والفحص في محطات التعبئة المعتمدة والمكودة من الحجر الزراعي المصري اعتبارا من 2/ 12/ 2023 علي أن يسمح بدخول الشحنات المعدة للتصدير الي الدوائر الجمركية بداية من 5/ 12/ 2023، ويلتزم المصدرون ومحطات التعبئة بالتواصل مع إدارة خدمة المصدريين لطلب تكليف لجان الحجر الزراعي للإشراف علي استلام وفرز وتعبئة الموالح.

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اشتراطات تصدير البرتقال للموسم الجديد

كما تم التأكيد علي ضرورة الالتزام بالتصدير من مزارع معتمدة ومكودة من الحجر الزراعي وعدم نقل الخام إلي محطات التعبئة إلا عقب إصدار مستندات التخصيم المعتمد من الحجر الزراعي، وتوضيح اسم المزرعة وكود المزرعة وغيرها من البيانات الضرورية للتتبع.

بالإضافة إلى ذلك نوهت التعليمات الصادرة لمفتشي الحجر الزراعي علي الالتزام بكافة التعليمات الصادرة بكل دقة، وكذلك مراعاة كافة اشتراطات الدول المستوردة.

تجدر الإشارة إلى أن مصر أصبحت المصدر الأول في العالم للبرتقال خلال الأعوام الثلاثة الماضية ويعكف الحجر الزراعي المصري علي استمرار تدفق حركة الصادرات الزراعية المصرية للخارج وفتح الأسواق الجديدة في كافة بلدان العالم حيث وتجاوز صادرات مصر الزراعية العام الماضي أكثر من 6 ملايين طن.

المجلس التصديري يتراجع في قراره

وكانت لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية قد تراجعت عن قرارها بتأجيل موسم تصدير البرتقال إلى يوم 15 ديسمبر المقبل بعد، نتائج التقارير الميدانية التي اجرتها الجهات المعنية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بوصول 70% من زراعات البرتقال إلى مرحلة النضج الفسيولوجي اللازم لبدء عملية التصدير.

وكشف قرار صدر عن لجنة الموالح أنه في ضور المستجدات الأخيرة التي طرأت على زراعات البرتقال نتيجة الظروف المناخية التي مرت بها البلاد خلال الأسبوعين الاخيريين والتي ساعدت على سرعة نضج الثمار بالدرجة التي رأت معها اللجنة أنه من الصالح العام لجميع المصدرين تقديم موعد بدء الموسم ليصبح يوم 5/12/2023 علي أن يبدأ دخول الخام لمحطات التعبئة اعتبارًا من الغد 2/12/2023

أسباب الأزمة والتأجيل

وتجدر الإشارة إلى قــرار لجــنة المــوالـح في إجتمـاعهـا بتاريخ 13/11/2023 بشـأن تحــديد مـوعــد بـدء المـوسـم التصـديري للبرتقال 2023/2024، وفق ما هو متبع قبل بداية أي موسم بهدف الحفاظ علي سمعة وجودة الثمار المصدرة، حيث تم التوافق على أن بداية الموسم التصديري للبرتقال اعتبارًا من 15/12/2023 على أن يسمح بدخول الخام لمحطات التعبئة للتجهيز بدءًا من 10 ديسمبر.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد شكلت لجنة من الإدارات المعنية بمعهد بحوث البساتين وقطاع الخدمات الزراعية للفصل في مسألة اكتمال النضج الفسيولوجي للبرتقال من عدمه، حيث زارت اللجنة المناطق ذات الكثافة الكبيرة في زراعة البرتقال في محافظات القليوبية والبحيرة والظهير الصحراوي، وخلصت اللجنة بعد المرور والفحص أن معدلات النضج الكامل للبرتقال على الأشجار تراوحت بين 65% و90% في بعض المناطق بمتوسط تخطى الـ 70% وهو ما يشير إلى أن معدلات النضج طبيعية كالمواسم السابقة.

