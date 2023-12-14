أسعار الفاكهة اليوم، سعر الجوافة يرتفع لـ14 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

وتستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، وفي السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الخميس

وسجل سعر برتقال سكري من 4 إلى 7 جنيهات، سعر البرتقال البلدي من 4.5 إلى 6 جنيهات، كيموكوات من 15 إلى 20 جنيهًا، جريب فروت من 4 إلى 6 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5.5 إلى 8 جنيهات، يوسفي من 6 إلى 14 جنيهًا، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس

وتراوح سعر عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 12 إلى 16 جنيهًا، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس

وبلغ سعر تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس

وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس، بلغ سعر بلح سيوي من 35 إلى 45 جنيهًا، بلح أم الفراخ من 12 إلى 18 جنيهًا، بلح رملي من 11 إلى 15 جنيهًا، بلح ثلاجة من 11 إلى 15 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الخميس

وعن أسعار الفاكهة الأخرى، وتراوح سعر مانجو كيت من 24 إلى 30 جنيهًا، سعر تين برشومي من 7 إلى 10 جنيهات، سعر رمان من 12 إلى 27 جنيهًا، سعر فراولة من 18 إلى 22 جنيهًا، سعر كاكا من 13 إلى 23 جنيهًا، سعر كانتلوب من 8 إلى 12 جنيهًا، الجوافة من 6 إلى 14 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الخميس، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الخميس

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، حرنكش من 23 إلى 25 جنيهًا، خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، سعر كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر نكترين مستورد 40 جنيهًا، سعر برقوق مستورد 30 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا.

وسجل سعر باباظ من 13 إلى 15جنيهًا، أناناس 50 جنيهًا، سعر جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، أبوفروة نحو 40 جنيهًا، قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، كيوي 21 جنيهًا، نبق من 15 إلى 20 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الخميس

وتراوح سعر موز مغربي من 8 إلى 12 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز وليم من 8 إلى 12 جنيهًا، موز بلدي من 6 إلى 10 جنيهات، موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا.