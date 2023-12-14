نقابة الصحفيين تعقد ورشة عن إعداد تقارير حرية الصحافة الأسبوع المقبل

أعلنت لجنة الحريات فى نقابة الصحفيين بالتعاون مع الاتحاد الدولى للصحفيين عقد ورشة عمل خاصة بإعداد منهجية تقارير حرية الصحافة، وذلك يوم الأربعاء 20 ديسمبر الساعة 11 صباحًا بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعى" فى الدور الثالث بمبنى النقابة.

عمل لجنة الحريات في نقابة الصحفيين



تتضمن الورشة عدة جلسات، تبدأ بشرح لعمل لجنة الحريات فى نقابة الصحفيين المصريين، وأهدافها وأنشطتها.



وتتضمن الجلسات الثلاث التالية عرضًا عن لجان الحريات فى نقابات الصحفيين بالمنطقة وتقاريرها، وعرضًا عن منهجيات تقييم وتقارير حرية الصحافة للهيئات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك مقترح الاتحاد الدولى للصحفيين لمنهجية تقرير حرية الصحافة لنقابات الصحفيين.

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يقدم الجلسات منير زعرور مدير السياسات والبرامج للعالم العربى، والشرق الأوسط بالاتحاد الدولى للصحفيين.

وقفة الصحفيين الاحتجاجية لإيقاف العدوان على غزة (صور)

كانت نقابة الصحفيين نظمت ساعة احتجاجية قبل قليل ورفع أعضاؤها شعارات (لا للتهجير..لا للتوطين..أوقفوا العدوان على غزة.. التهجير خط أحمر).

وطالب الصحفيون بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، والتصدي لمخطط التهجير المجرم للشعب الفلسطيني، وأعلنوا رفضهم للفيتو الأمريكي الذي يحمي ممارسات إسرائيل العدوانية ضد الفلسطينيين، وأدانوا تورط الدول الغربية ومشاركتها ودعمها لحرب الإبادة الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني.

وشدد المحتجون في نقابة الصحفيين على ضرورة وقف الحرب، وكسر الحصار على الشعب الفلسطيني، ورفع الصحفيون المشاركون في الوقفة صور مجرمي الحرب من الصهاينة، والقادة الغربيين المتواطئين معهم، وعليها شعار مجرم حرب، وطالبوا بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية الدولية.

كما حمل المشاركون فى الاحتجاج صور شهداء الصحافة الفلسطينية، وطالبوا بمحاكمة قتلتهم، وذلك بعد ارتقاء أكثر من 82 صحفيًا شهداء خلال العدوان الصهيوني الوحشي، واستهداف عشرات من أسر الصحفيين خلال حرب الإبادة، التى يمارسها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني فى أكبر جريمة عرفتها الصحافة فى التاريخ الحديث.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا على مدرسة أبو حسين التابعة للأونروا في مخيم جباليا بقطاع غزة مما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

وتستمر مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدارس التابعة للأونروا في غزة، والتي أصبحت ملجأ للنازحين، ويوم الجمعة الماضية، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة.