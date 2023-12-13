الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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ملفات وحوارات

غرفة عمليات الصحفيين عن انتخابات الرئاسة: ساهمنا في تسهيل التغطية الإعلامية.. و14 شكوى حصيلة الأيام الثلاثة

النقيب وبعض أعضاء
النقيب وبعض أعضاء نقابة الصحفيين، فيتو

أدت غرفة عمليات نقابة الصحفيين دورًا بارزًا خلال الثلاثة أيام الماضية، مدة انتخابات الرئاسة في الداخل، وقدمت مساعدات للصحافيين وأزاحت العقبات من أمامهم بالتدخلات الفورية لدى صاحب القرار، ما أدى إلى تسهيل مهمة عمل أبناء صاحبة الجلالة في أداء دورهم. 

 

شكاوى الصحفيين خلال أيام انتخابات الرئاسة 

 

رصدت غرفة عمليات نقابة الصحفيين14 شكوى من الزملاء أثناء تغطية الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام التصويت، منذ فتح باب الاقتراع.

 

وتلقت الغرفة شكوى واحدة فى اليوم الثالث من زميل مصور صحفى أُوقف أمام لجنة المدرسة البريطانية بالرحاب، ومُنع من ممارسة عمله لمدة نصف ساعة رغم حمله تصريح التغطية، وبعدها مُنع من التصوير لينتقل إلى لجان أخرى لمتابعة عمله.

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شكاوى الصحفيين في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية

 

تلقت غرفة العمليات شكوى تفيد بمنع الصحفيين حاملى التصاريح من التغطية، والتصوير في لجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسى فى شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وحُلت على الفور المشكلة، وسُمح للزملاء بالتصوير.

 

كما تلقت الغرفة شكوى تفيد بامتناع أحد رؤساء اللجان بلجنة مركز شباب منشية التحرير بحلمية الزيتون عن تقديم أية معلومات حول سير عمل اللجنة.

 

كما تلقت الغرفة شكوى تفيد بمنع الصحفيين حاملى التصاريح من التغطية، والتصوير بلجنة مدرسة السيدة زينب الابتدائية بمحافظة القاهرة، وحُلت على الفور المشكلة، وسُمح للزملاء بالتصوير.

 

شكاوى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية 

تلقت الغرفة شكوى من زميل لمنعه من التغطية، والمتابعة فى لجان عديدة، وبسبب تحديد 5 لجان فقط للتغطية الصحفية فى الإسكندرية، وهى لجان قسم شرطة الجمرك، المنشية الإعدادية والأنفوشى، لجان مدارس طلائع العجمى، عباس حلمى بقسم شرطة الدخيلة، لجان قسم شرطة مينا البصل. 

 

كما تلقت الغرفة شكوى من زميل حول منع التصوير داخل لجان مدرسة مجمع متولى الشعراوى، ومدرسة أحمد يحيى، ومدرسة عمار بن ياسر،  ومدرسة أحمد إبراهيم عبد الرحيم الابتدائية بشبرا الخيمة.

 

وتلقت الغرفة أيضا شكوى من زميلة فى لجنة مدرسة النصر للغات بالنزهة، وتحمل تصريح اللجنة العليا للانتخابات واحتجزت نصف ساعة، وسُحب الموبايل، ومُسحت الصور من على الموبايل.

 

كما تلقت الغرفة شكوى من زميلة بسبب رفض رئيس اللجنة التصوير داخل لجنة مدرسة منشية جبريل المعادى، وتلقت الغرفة شكوى من زميل بسبب قيام القاضى بطرده من اللجنة، ومنعه من التصوير داخل لجنة القاهرة الجديدة بمركز شرطة التجمع الأول اللجنة الفرعية رقم 19. 

 

تلقت غرفة عمليات الصحفيين شكوى من زميلة "غير مقيدة بالنقابة"، ومعها تصريح تغطية، وتوجهت للجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالدقى، واُعتُدِى عليها من مواطنة أمام اللجنة، وقام الضابط بأخذ بطاقة الرقم القومى، وحُلت المشكلة، وجرى إعادة البطاقة الشخصية بعد تواصل نقيب الصحفيين مع الأجهزة المختصة.

 

كما تلقت الغرفة من شكوى من زميل مُنع من دخول لجنة المدرسة البريطانية بمدينة الرحاب، ومن التصوير حتى من خارج اللجنة، وسُحبت البطاقة والموبايل لمدة نصف ساعة، وبعد تدخل الجريدة استعاد البطاقة. 

 

وتلقت غرفة العمليات شكوى من زميل مراسل بجنوب سيناء، أفاد بمنعه من التصوير داخل لجنتين برقمى 3 و4  فى مدرسة جيل أكتوبر الابتدائية فى مدينة شرم الشيخ، وذلك فى تمام الساعة الثانية والربع ظهرًا. 

 

وتلقت الغرفة شكوى من زميل بسبب منعه من التصوير خارج لجنة معهد ناصر بشبرا، ومُسحت الصور من قبل الأمن بالرغم من حصوله على تصريح الهيئة العليا للانتخابات.   

                                                

كما  تلقت الغرفة شكوى من زميل اشتكى كناخب من عدم وجود سواتر داخل اللجنة، حيث اضطر الناخب للاختيار بشكل معلن أمام الموظفين، ما أخل بمبدأ سرية الاقتراع، وذلك فى لجنة 4 مدرسة قها الثانوية بمدينة قها.

 

موقف غرفة عمليات الصحفيين من فرز الانتخابات 

 

يذكر ان غرفة عمليات نقابة الصحفيين تستكمل عملها خلال عمليات الفرز لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم فى تغطية الانتخابات، وتتلقى أى شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية.

 

كما تتلقى الغرفة اتصالات الزملاء على أرقام النقيب، وأعضاء المجلس، وكذلك خُصص رقمان: (01005741555) - (01280992299).

 

واهابت النقابة بالزملاء تغطية عملية الفرز بمهنية وحيادية، وعدم الانحياز خلال التغطية لأى من المرشحين، كما تهيب بالجهات التنفيذية تسهيل عمل الزملاء خلال تأدية عملهم داخل لجان الفرز، وفى محيطها.

 

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