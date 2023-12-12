الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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سياسة

11عامًا على استشهاد الحسينى أبو ضيف، فارس الصحافة المصرية

الشهيد الحسيني أبو
الشهيد الحسيني أبو ضيف، فيتو

تمر اليوم الذكرى السنوية الحادية عشرة لاستشهاد الشهيد البطل الكاتب الصحفي الحسينى أبو ضيف، الذى اغتيل فى أحداث الاتحادية فجر يوم 6 ديسمبر 2012م، فى أثناء تصويره الأحداث، والاشتباكات التى اندلعت فى محيط قصر الاتحادية بكاميرته الخاصة قبل استشهاده بنحو خمسة أشهر.


أرقام فى حياة الشهيد الحسيني أبو ضيف 


-ولد الحسينى أبو ضيف فى 16 أبريل 1980م، بمركز طما فى محافظة سوهاج بصعيد مصر، والتحق بكلية التربية عام 1997م، وتخرج عام 2001م، والتحق بعد ذلك بكلية الحقوق جامعة أسيوط عام 2004م، وتخرج فيها عام 2008م، وأقام دعوى قضائية خلال دراسته الجامعية أمام مجلس الدولة؛ مطالبًا عبرها بمجانية الرسوم الجامعية بعدما اكتشف ارتفاعها على نحو يصعب على معظم الطلاب تسديدها، وهى القضية التى استفاد بحكمها طلاب الجامعة عقب استشهاده.

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أصيب الشهيد الحسينى أبو ضيف بطلقة فجر يوم 6 ديسمبر 2012م، ونقل إلى مستشفى الزهراء التخصصى قبل نقله إلى مستشفى القصر العينى، وأعلن استشهاده بعد وضعه ستة أيام كاملة على أجهزة التنفس الصناعى، وبالأحرى الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم 12-12-2012م.


-عمل الشهيد الحسينى أبو ضيف لنحو أربع سنوات فى جريدة "الفجر" تخصص خلالها فى كشف قضايا الفساد عبر صفحات الجريدة، وكان صحفيًا استقصائيًا بامتياز.

 

يذكر أن أحداث الاتحادية أسفرت عن مقتل 6 أشخاص بعد أن اعترضت القوى السياسية وشباب الثورة على الإعلان الدستوري المكمل الذي أعلنه الرئيس الأسبق محمد مرسي، في 22 نوفمبر 2012، والذي حصن فيه قراراته وأقر تدخلا سافرًا  في  صلاحيات السلطة القضائية.

 

فض اعتصام المعارضين على الإعلان الدستوري 

 

تظاهر الآلاف من المصريين في مختلف الميادين اعتراضًا على قرارات الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقرر البعض إعلان الاعتصام أمام قصر الاتحادية لحين التراجع عن الإعلان الدستوري المكمل وإلغاء العمل به، الأمر الذي لم يرضي جماعة الإخوان، فاقتحم أنصار «مرسي» الاعتصام مما أسفر عن إصابة ٥٠ شخصًا ومقتل ٦ آخرين من بينهم شهيد الصحافة الزميل الحسيني أبو ضيف، وفقًا لبيان وزارة الصحة آنذاك. 

 

وكان من المتوقع بعد هذه الأحداث اعتذار رسمي من الرئيس، فالاشتباكات حدثت على بعد أمتار من القصر الرئاسي، ولكن جاء رد الرئيس الأسبق وجماعته على عكس ما كان متوقع، وظهر أعضاء الجماعة على الشاشات التابعة لهم يهاجمون ويهددون المعتصمين مرة آخرى، وكانت هذه الواقعة ضمن أبرز مشاهد احتقان المصريين من حكم الجماعة.

 

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