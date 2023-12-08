الجمعة 08 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

الاحتلال يستهدف مدرسة تؤوي نازحين شمال قطاع غزة

جباليا، فيتو
جباليا، فيتو

أخبار غزة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة.

جيش الاحتلال يطالب سكان شمال غزة بإخلاء أماكنهم

 وفي وقت سابق من اليوم، طالب جيش الاحتلال سكان شمال قطاع غزة بإخلاء أماكن تواجدهم بسبب شدة المعارك مع المقاومة الفلسطينية.

وأفاد جيش الاحتلال باحتدام المعارك مع مقاتلي حركة حماس في قطاع غزة وتحديدا في منطقة خان يونس وشمال القطاع.

جيش الاحتلال يوجه سكان شمال غزة  بإخلاء أماكن تواجدهم

ووجه جيش الاحتلال اليوم الجمعة "تحذيرا جديدا لسكان قطاع غزة وتحديدا أحياء جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة بإخلاء أماكن تواجدهم بشكل عاجل عبر شارعي خليل الوزير والوحدة نحو المآوي المعروفة غرب مدينة غزة، مرفقا خرائط توضح المسارات الآمنة".

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وأضاف البيان: "القتال والتقدم العسكري للجيش الإسرائيلي في منطقة خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرقي مدينة خان يونس، حيث يشكل محور صلاح الدين في هذه المقاطع ساحة قتال ومن الخطر الوصول إليه".

وتابع البيان: "سيتيح الجيش الإسرائيلي للمدنيين بالتنقل الإنساني عبر المحور الالتفافي الواقع غربي خان يونس، والتنقل من منطقة رفح وخان يونس باتجاه دير البلح ومخيمات الوسطى سيتاح عبر المحاور التالية: شارع الرشيد "البحر" - شارع الشهداء في دير البلح.".
ووفقا للبيان، سيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في الحي الغربي التابع لقضاء رفح اعتبارا من 10:00 صباحا ولغاية 14:00 ظهرا، لغرض التزود.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17177  شهيدا، وإصابة أكثر من 46 ألف شخص منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب على غزة شهرها الثالث حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولاسيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.

جيش الاحتلال يطالب سكان شمال غزة بإخلاء أماكنهم

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