نقابة الصحفيين تعلن موعد الجرد السنوي للخزينة بحضور الجهاز المركزي للمحاسبات

أعلنت نقابة الصحفيين عن الجرد السنوي لخزينتها بحضور مندوب عن الجهاز المركزي للمحاسبات، ووفقا لذلك تقرر غلق الخزينة في الفترة من الاثنين 25 ديسمبر وحتى 1 يناير 2024.

وقفة بنقابة الصحفيين ضد العدوان على الشعب الفلسطيني

كانت نقابة الصحفيين نظمت ساعة احتجاجية أمس، ورفع أعضاؤها شعارات (لا للتهجير..لا للتوطين..أوقفوا العدوان على غزة.. التهجير خط أحمر).

وطالب الصحفيون بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، والتصدي لمخطط التهجير المجرم للشعب الفلسطيني، وأعلنوا رفضهم للفيتو الأمريكي الذي يحمي ممارسات إسرائيل العدوانية ضد الفلسطينيين، وأدانوا تورط الدول الغربية ومشاركتها ودعمها لحرب الإبادة الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني.

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وشدد المحتجون في نقابة الصحفيين على ضرورة وقف الحرب، وكسر الحصار على الشعب الفلسطيني، ورفع الصحفيون المشاركون في الوقفة صور مجرمي الحرب من الصهاينة، والقادة الغربيين المتواطئون معهم، وعليها شعار مجرم حرب، وطالبوا بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية الدولية.

كما حمل المشاركون فى الاحتجاج صور شهداء الصحافة الفلسطينية، وطالبوا بمحاكمة قتلتهم، وذلك بعد ارتقاء أكثر من 82 صحفيًا شهداء خلال العدوان الصهيوني الوحشي، واستهداف عشرات من أسر الصحفيين خلال حرب الإبادة، التى يمارسها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني فى أكبر جريمة عرفتها الصحافة فى التاريخ الحديث.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا على مدرسة أبو حسين التابعة للأونروا في مخيم جباليا بقطاع غزة مما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

وتستمر مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدارس التابعة للأونروا في غزة، والتي أصبحت ملجأ للنازحين، ويوم الجمعة الماضية، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة.

جيش الاحتلال يطالب سكان شمال غزة بإخلاء أماكنهم

وفي وقت سابق، طالب جيش الاحتلال سكان شمال قطاع غزةبإخلاء أماكن تواجدهم بسبب شدة المعارك مع المقاومة الفلسطينية، وأفاد جيش الاحتلال باحتدام المعارك مع مقاتلي حركة حماس في قطاع غزة وتحديدا في منطقة خان يونس وشمال القطاع.

ووجه جيش الاحتلال "تحذيرا جديدا لسكان قطاع غزة وتحديدا أحياء جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة بإخلاء أماكن تواجدهم بشكل عاجل عبر شارعي خليل الوزير والوحدة نحو المآوي المعروفة غرب مدينة غزة، مرفقا خرائط توضح المسارات الآمنة".

وأضاف البيان: "القتال والتقدم العسكري للجيش الإسرائيلي في منطقة خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرقي مدينة خان يونس، حيث يشكل محور صلاح الدين في هذه المقاطع ساحة قتال ومن الخطر الوصول إليه".