طلاق سياسي بين بايدن ونتنياهو، واشنطن تعترف بتعرضها لتهديد وجودي بسبب غزة، والاستخبارات الأمريكية تتهم نتنياهو بإطالة الحرب لحماية منصبه

قال مصدر في الولايات المتحدة على صلة بالاستخبارات الأمريكية، اليوم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يريد إطالة الحرب على غزة بهدف حماية بقائه سياسيا.

الاستخبارات الأمريكية تتهم نتنياهو

وقال المصدر القريب الصلة من جهاز الاستخبارات الأمريكية لشبكة "إن بي سي" اليوم، لدى نتنياهو حافز لإطالة أمد الحرب سعيا لحماية بقائه سياسيا.

في ذات السياق، كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن قيادة أمريكا العالمية مهددة بتلقي ضربة قوية بسبب دعمها لإسرائيل في عدوانها على غزة.

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تهديد أهداف الأمن القومي الأمريكي

وقالت "سي إن إن" الأمريكية: إن "السؤال الجيوسياسي الكبير التالي حول الحرب في غزة ليس ما إذا كانت هذه الحرب ستعزل إسرائيل دوليا – فهذا ما حدث بالفعل. بل يتعلق الأمر بما إذا كان الدعم القوي من البيت الأبيض للعملية سيؤدي أيضًا إلى تنفير الولايات المتحدة من أصدقائها بطريقة قد تؤدي إلى تعريض أهداف الأمن القومي الأوسع للخطر بشدة".

وتابعت، كما أن الخسائر الفادحة التي لحقت بالفلسطينيين تزيد أيضًا من الثمن السياسي الذي يدفعه بايدن في الداخل مقابل دعمه لإسرائيل – وتثير الشكوك حول قدرته على تنشيط موقفه السياسي قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024.

ولفتت، إلى أن هذه هي الخلفية الحساسة لزيارة مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان، إلى إسرائيل يوم الخميس، والذي سيلتقي بنتنياهو ومسئولين آخرين بعد انتقادات مباشرة لافتة للنظر للائتلاف الإسرائيلي اليميني من الرئيس بايدن.

أهداف زيارة جيك سوليفان إلى إسرائيل

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكى، جون كيربي، إن سوليفان يعتزم مناقشة مسألة تدفق المساعدات إلى غزة و"المرحلة التالية من الحملة العسكرية". وسيناقش كبير مسئولي السياسة الخارجية في البيت الأبيض أيضًا مع الإسرائيليين “الجهود المبذولة لتكون أكثر جراحية وأكثر دقة ولتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين”.

وتشير رحلة سوليفان وفق "سي إن إن"، إلى أن واشنطن تعتقد أن إسرائيل لم تأخذ في الاعتبار بشكل كاف تحذيرات وزير الخارجية أنتوني بلينكن بعد انقضاء الهدنة في وقت سابق من هذا الشهر بأن عملياتها المستمرة يجب أن تهتم بحماية المدنيين بشكل أكبر مما فعلت المرحلة الأولى من عملية غزة. وستتناقض المشاهد المحيطة بزيارة سوليفان أيضًا مع زيارة بايدن لإسرائيل في أكتوبر، عندما أخبر الإسرائيليين أنه يتفهم آلامهم وصدمتهم و"غضبهم الشديد".

لكنه حذر إسرائيل أيضًا من ارتكاب نفس الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وقال للصحفيين في طريق عودته إلى الوطن إنه إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، فسوف سيحاكمها المجتمع الدولي بقسوة.

الخلافات بين بايدن ونتنياهو تخرج للعلن

والثلاثاء الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن نتنياهو بحاجة إلى تغيير تكتيكاته، لكن الأمر صعب في ظل حكومته التي وصفها بالمتشددة، مٌشيرًا إلى أن الدعم الدولي للحملة العسكرية الإسرائيلية يتضاءل وسط القصف العنيف على غزة.

بايدن قال حينها وفي حديثه أمام المانحين الديمقراطيين في واشنطن، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمامه "قرار صعب يتعين عليه اتخاذه".

وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات عسكت حجم الخلافات: "هذه هي الحكومة الأكثر تشددًا في تاريخ إسرائيل"، مضيفًا أن الحكومة الإسرائيلية "لا تريد حل الدولتين يريدون فقط الانتقام من كل الفلسطينيين".

ولفت بايدن، إلى أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم في جميع أنحاء العالم، موضحًا: "أعتقد أن على نتنياهو أن يتغير، ومع هذه الحكومة، تجعل هذه الحكومة في إسرائيل من الصعب جدًا عليه التحرك".

بايدن يتهم حكومة نتنياهو بالتطرف

هذه التصريحات جاءت في حفل لجمع التبرعات لصالح بايدن بعيدًا عن الكاميرا، وهو المكان الذي كان فيه الرئيس أكثر حرية من ظهوره المعتاد في البيت الأبيض بمثابة إحدى أكثر تصريحات الرئيس الأمريكي صراحة حتى الآن عندما يتعلق الأمر بوجهة نظره حول الحرب المستمرة. وقبل اندلاع الحرب، كان بايدن صريحًا في انتقاداته لائتلاف نتنياهو الحاكم، الذي يضم أحزاب اليمين المتطرف. لكنه وقف في الغالب جنبًا إلى جنب مع نتنياهو علنًا منذ بدء الصراع، على الرغم من الانتقادات المتزايدة للحملة الإسرائيلية.

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وفي مكالمات هاتفية، شجع بايدن نتنياهو على بذل المزيد من الجهد لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، لكن كبار مسؤولي الإدارة قالوا إن هناك فجوة بين نوايا إسرائيل والحقائق على الأرض.

وتنتاب علاقة بايدن ونتنياهو منذ عقود حالة من التوتر في بعض الأحيان، وفي حفل الاستقبال قال بايدن: إنه أهدى نتنياهو ذات مرة صورة وكتب في أعلاها: "أنا أحبك ولكني لا أتفق مع أي شيء كان عليك قوله".