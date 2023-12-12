الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بايدن مهاجما حكومة نتنياهو: يريدون الانتقام من الفلسطينيين ومركزنا الأخلاقي مهدد بسبب دعم إسرائيل

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير ورفاقة لا يريدون أي شيء له علاقة بحل الدولتين، يريدون الانتقام فقط ومن جميع الفلسطينيين.

فقدان أمريكا لمركزها الأخلاقي بسبب دعم إسرائيل

 

واستطرد بايدن خلال كلمته مساء اليوم الثلاثاء أن هناك مخاوف حقيقية في مختلف أنحاء العالم من أن تفقد أمريكا مركزها الأخلاقي بسبب دعم واشنطن لإسرائيل.


كما وجه الرئيس الأمريكي حديثه لدولة الاحتلال قائلا: “لا ترتكبوا أخطاء ارتكبناها في 11 سبتمبر فلم يكن هناك مبرر لفعل أشياء كثيرة باحتلال أفغانستان”.


من ناحية أخرى ذكرت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الثلاثاء أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تعتمد تعديل أمريكي على مشروع قرار عربي لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة.

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بدأت جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار لوقف فوري إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة.


في سياق متصل، زعم وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي مساء اليوم الثلاثاء، أنه لن تقام دولة فلسطينية هنا، ولن تعود إسرائيل إلى اتفاق أوسلو أبدا، وذلك على حد قوله.



إسرائيل لن تعود إلى اتفاقيات أوسلو


وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال مساء اليوم الثلاثاء: إن تل أبيب تتصدى لضغوط غربية لوقف الحرب على قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك اختلافا مع الولايات المتحدة بشأن مرحلة ما بعد حماس، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريبا معها.


وتابع نتنياهو: "واشنطن تدعم تماما العملية البرية في غزة، والقطاع لن يدار بعد الحرب من طرف يدعم أو يمول الإرهاب"، وذلك على حد وصفه.


وزعم رئيس وزراء الاحتلال: "لن أسمح بعودة إسرائيل إلى خطأ اتفاقيات أوسلو، ولن يتحول القطاع بعد الحرب إلى «فتحستان»".

بدء جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على وقف إطلاق النار في غزة (بث مباشر)

من عمق الفكر الصهيوني، فيديو لحاخام يطالب بتدمير غزة والانقلاب على نتنياهو لإحياء اليهودية


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بايدن بن غفير الرئيس الأمريكى جو بايدن وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير إسرائيل

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