الخلافات بين إسرائيل وأمريكا تخرج إلى العلن، وتسريب حديث جلسة سرية يكشف التفاصيل

قالت صحيفة أمريكية، إن الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة حول ما يدور فى غزة، انفجر إلى العلن مع تصريحات الرئيس جو بايدن ضد حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

نيويورك تايمز تكشف الخلافات بين أمريكا وإسرائيل

وتابعت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم، أن تصريحات بايدن ضد حكومة نتنياهو تمثل أكبر تغير في لغة أمريكا تجاه إسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى وما تبعها من هجمات إسرائيلية على القطاع.

وتسيطر حالة من الخلاف والتوتر على العلاقة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قبل العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي فاقم هذه الخلافات بين الرجلين.

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أسباب الخلاف بين بايدن ونتنياهو حول فلسطين وغزة

ومن بين هذه الخلافات غياب التوافق بين واشنطن وتل أبيب حول اليوم التالى لوقف الحرب، ومن سيتولى حكم غزة، خصوصًا أن نتنياهو يرفض الرؤية الأمريكية بأن تتولى السلطة الفلسطينية حكم القطاع.

ورغم أن واشنطن وتل أبيب توصلتا إلى عدة تفاهمات في هذه الحرب، على غرار قبول القادة العسكريين الإسرائيليين نصيحة أمريكية بعدم الاندفاع إلى غزة على الفور بعد هجمات 7 أكتوبر، إلا أن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالقلق إزاء خطط إسرائيل في غزة بعد الحرب.

ويظهر أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين في مسار تصادمي بشأن من ينبغي أن يحكم القطاع، فواشنطن تدعم حكومة فلسطينية موحدة تشرف على الضفة الغربية وغزة، فيما ترفض إسرائيل عودة السلطة الفلسطينية، وتقول إنها ستُبقى السيطرة الأمنية لفترة غير محدودة.

أمريكا ترفض إنشاء منطقة عازلة فى غزة

وتسعى إسرائيل أيضًا إلى إنشاء منطقة عازلة داخل غزة على طول الحدود مع إسرائيل، وفقًا لعدد من المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين.

ووصف أحد هؤلاء المسؤولين المنطقة العازلة بأنها منطقة موت أو أرض محظورة داخل قطاع غزة، ولن يُسمح للفلسطينيين الدخول إليها أو العيش فيها.

ولا يزال من غير الواضح كيف ستنظر إدارة بايدن إلى مثل هذا الاقتراح، لأنه سيؤدي عمليًا إلى تقليص أراضي غزة، وهو أمر قال عنه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "الولايات المتحدة تعارضه بشدة".

التوقف عن الدعم فى مجلس الأمن

وكشف تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن وزير الخارجية الأمريكي تحدث، بوضوح، للإدارة الإسرائيلية، عن الطريقة التي تريد الولايات المتحدة من تل أبيب أن تحارب بها حماس، وأوضح إنه إذا قتلت إسرائيل عددًا مماثلًا من المدنيين الفلسطينيين كما فعلت في الشمال، في تحدٍ لإرادة جو بايدن المعلنة، فسيتعين على الرئيس الأمريكي أن يقرر ما إذا كان يمكنه الاستمرار في تقديم هذا القدر من الدعم لإسرائيل، ليس فقط في ساحة المعركة ولكن أيضا في مجلس الأمن بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض " الفيتو " عدة مرات لحماية إسرائيل.

أمريكا ترى فرصة قائمة لحل الدولتين

خلاف آخر يتمحور بين تل أبيب وواشنطن، خصوصًا أن إدارة بايدن ترى أن حل الدولتين بات أقرب إلى التطبيق، فيما يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذا الحل قد دفن، وأثبت عدم قابليته للتنفيذ.

واليوم قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن تل أبيب تتصدى لضغوط غربية لوقف الحرب على قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك اختلافًا مع الولايات المتحدة بشأن مرحلة ما بعد حماس، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريبا معها.

وبينما تحث أمريكا، على وقف إطلاق نار مؤقت والدفع نحو صفقة جديدة لتبادل الأسرى، مع ارتفاع أعداد القتلى الفلسطينيين المدنيين إلى أكثر من 18 ألفًا، فإن إصرار القيادات الإسرائيلية على مواصلة الحرب، أطاح بهذه الجهود.

التصدع في العلاقة بين بايدن ونتنياهو، كشفه صراحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بقوله: من لا يصمد بوجه تلك الضغوط لا يستحق أن يكون رئيسًا للوزراء.

الضفة الغربية وعنف المستوطنين ضمن الخلافات

يضاف إلى قائمة الخلافات بين الطرفين أيضًا عنف المستوطنين ضد مواطنى الضفة الغربية، ومخاوف واشنطن من انفجار الأوضاع وفتح جبهة حرب جديدة بالضفة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، توقيع عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بسبب أعمال العنف الأخيرة في الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وقتها: "فرضنا قيودًا على التأشيرات تستهدف متورطين بالعنف في الضفة الغربية، وعلى إسرائيل اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية الفلسطينيين من الهجمات المتطرفة".

وأضاف بلينكن: "سنواصل السعي لتحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية".

وعلى الرغم من العقوبات الأمريكية والتنديد بعنف الإسرائيليين ضد الفلسطينيين بالضفة أعلنت تقارير عبرية عن زيادة الطلب على تراخيص الأسلحة النارية من قبل المستوطنين وهي المبادرة التي أطلقها وزير الأمن الداخلي المتطرف بحكومة نتنياهو ايتمار بن غفير قبل أسابيع بزعم حماية المستوطنات الإسرائيلية من أي هجوم مستقبلي.

تسريب حديث جلسة سرية حول أمريكا وإسرائيل

وقال نتنياهو في جلسة سرية مغلقة أمام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية "الكنيست": إن أي رئيس وزراء لا يستطيع الصمود أمام الضغوط الأمريكية، لا حاجة لأن يدخل مكتب رئيس الوزراء، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام. وأضاف أن بن جوريون كان قائدًا عظيمًا، لكنه في النهاية استسلم للضغط الأمريكي.

بدوره، أفصح الرئيس الأمريكي عن وجود خلافات في العلاقة مع نتنياهو، واعتبر بايدن، الذي كان يتحدث خلال حفل استقبال بالبيت الأبيض بمناسبة عيد يهودي، أن رئيس الوزراء في موقف صعب، وأنه كان لكل منهما نصيبه من الخلافات على مر السنين وفي الوقت الحالي.

ولفت بايدن إلى ما كتبه على صورة قديمة لهما، قائلًا: "كتبت في الأعلى: بيبي، أنا أحبك لكني لا أتفق مع أي شيء لعين تعين عليك قوله". وبيبي هو اسم يشتهر به نتنياهو.

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ووسط تصفيق متقطع من الجمهور الذي غالبيته من اليهود، أضاف بايدن: الأمر نفسه تقريبًا اليوم، إسرائيل في موقف صعب.. لديّ خلافات مع بعض القيادات الإسرائيلية".

وفى وقت لاحق اليوم، قال الرئيس الأمريكى، إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي على قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من 3 أسابيع.

بايدن يطالب بتغيير الحكومة الإسرائيلية المتشددة

وطلب الرئيس الأمريكى، جو بايدن خلال فعالية لجمع التمويل لحملته الانتخابية في واشنطن، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تغيير حكومته المتشددة، وفق ما نقلت رويترز.

وتابع بايدن، إن الحكومة الإسرائيلية تعارض حل الدولتين مع الفلسطينيين، وهو المسار الذي دعت إليه واشنطن عقب اندلاع الحرب مع حركة حماس، وقال الرئيس الأمريكى"هذه أكثر حكومة محافظة في تاريخ إسرائيل".

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وشدد بايدن، على أن سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا، مشيرا، أمضيت ساعات في التحدث مع القطريين والمصريين لتأمين إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة.

ولفت بايدن، "لو لم تكن هناك إسرائيل، لما كان هناك يهودي آمن في العالم"، وألمح إلى علاقته المعقدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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