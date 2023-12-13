الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بعد يوم من توبيخ نتنياهو، بايدن يجتمع بعائلات أسرى أمريكيين لدى حماس

البيت الأبيض، فيتو
البيت الأبيض، فيتو

بعد أقل من يوم على التوبيخ الذي وجهه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أفاد مسئول رفيع في الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع اليوم بعائلات محتجزين أمريكيين في قطاع غزة، ممن يحملون الجنسية المزدوجة.

أول لقاء مباشر يجمع بايدن برهائن احتجزتهم حماس 

وقال المسئول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته: إن "هذا الاجتماع هو أول لقاء مباشر بين الرئيس الأمريكي، وأفراد عائلات رهائن احتجزتهم حركة حماس خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر".

وفي وقت سابق، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بـالبيت الأبيض، جون كيربي، أن حوالي 9 مواطنين أمريكيين مزدوجي الجنسية لا يزالون أسرى لدى حماس في قطاع غزة.

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عدد رهائن أمريكا لدى حماس 


وقال كيربي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا يزال هناك 9 رهائن، وربما أكثر، ليس لدينا معلومات دقيقة، نحن نعلم أن هناك امرأة أمريكية على الأقل مفقودة، ولا نعرف الكثير عنها وعن حالتها، للأسف لا نعرف شيئا عن الأمريكيين الآخرين المحتجزين، ليس لدينا معلومات".


وأكد كيربي أن الولايات المتحدة تتواصل مع أقارب المحتجزين للمساعدة على التوصل لمعلومات عنهم، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل العمل على إعادة الهدنة الإنسانية في غزة.

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