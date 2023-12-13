بعد يوم من توبيخ نتنياهو، بايدن يجتمع بعائلات أسرى أمريكيين لدى حماس

بعد أقل من يوم على التوبيخ الذي وجهه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أفاد مسئول رفيع في الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع اليوم بعائلات محتجزين أمريكيين في قطاع غزة، ممن يحملون الجنسية المزدوجة.

أول لقاء مباشر يجمع بايدن برهائن احتجزتهم حماس

وقال المسئول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته: إن "هذا الاجتماع هو أول لقاء مباشر بين الرئيس الأمريكي، وأفراد عائلات رهائن احتجزتهم حركة حماس خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر".

وفي وقت سابق، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بـالبيت الأبيض، جون كيربي، أن حوالي 9 مواطنين أمريكيين مزدوجي الجنسية لا يزالون أسرى لدى حماس في قطاع غزة.

Advertisements

عدد رهائن أمريكا لدى حماس



وقال كيربي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا يزال هناك 9 رهائن، وربما أكثر، ليس لدينا معلومات دقيقة، نحن نعلم أن هناك امرأة أمريكية على الأقل مفقودة، ولا نعرف الكثير عنها وعن حالتها، للأسف لا نعرف شيئا عن الأمريكيين الآخرين المحتجزين، ليس لدينا معلومات".



وأكد كيربي أن الولايات المتحدة تتواصل مع أقارب المحتجزين للمساعدة على التوصل لمعلومات عنهم، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل العمل على إعادة الهدنة الإنسانية في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



