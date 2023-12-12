الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بايدن ينقلب على نتنياهو: إسرائيل تفقد الدعم الدولي ولابد من تغيير حكومة تل أبيب المتشددة

نتنياهو وبايدن، فيتو
نتنياهو وبايدن، فيتو

قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن اليوم: إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي على قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من 3 أسابيع.

بايدن يطالب بتغيير الحكومة الإسرائيلية

وطلب الرئيس الأمريكى، جو بايدن في فعالية لجمع التمويل لحملته الانتخابية في واشنطن، اليوم الثلاثاء، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تغيير حكومته المتشددة، وفق ما نقلت رويترز.

 

وتابع بايدن، إن الحكومة الإسرائيلية تعارض حل الدولتين مع الفلسطينيين، وهو المسار الذي دعت إليه واشنطن عقب اندلاع الحرب مع حركة حماس، وقال الرئيس الأمريكى"هذه أكثر حكومة محافظة في تاريخ إسرائيل".

وشدد بايدن، على أن سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا، مشيرا، أمضيت ساعات في التحدث مع القطريين والمصريين لتأمين إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة.

 

ولفت بايدن، "لو لم تكن هناك إسرائيل، لما كان هناك يهودي آمن في العالم"، وألمح إلى علاقته المعقدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إنه في موقف صعب.

 

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، للصحفيين إن إسرائيل ليست استثناء من السياسة الأمريكية التي تنص على أن أي دولة تتلقى أسلحة أمريكية يجب أن تمتثل لقوانين الحروب فى إشارة إلى الفسفور الأبيض.

كمين القسام لجنود جيش الاحتلال

أخبار غزة، من جهة أخري أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، استهداف قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مكونة من 20 جنديا داخل مبنى بمنطقة الشيخ رضوان.

وقالت كتائب القسام إنها أوقعتهم بين قتيل وجريح.

 

استهداف 7 آليات عسكرية إسرائيلية

ومنذ قليل، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها استهدفوا 7 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، باستخدام القذائف والعبوات المضادة للدروع.

Advertisements

وقالت القسام في بيانها، إنه من بين الآليات الإسرائيلية المستهدفة  دبابة وناقلة جند كان يعتليها 3 جنود، تم الإجهاز على طاقمها.

وأضاف البيان، أن مقاتلي القسام اشتبكوا مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة "باز3" وقتلوا عددا منهم، إضافة إلى استهدافهم لقناص إسرائيلي بقذيفة RPG.

حزب الله ينشر الجدول الزمنى لـ 8 عمليات نوعية ضد إسرائيل دعما لقطاع غزة

آخرها اغتيال أبو عبيدة.. أبرز 7 كذبات لجيش الاحتلال منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كتائب القسام جيش الاحتلال غزة قطاع غزة حماس غزة الان جو بايدن نتنياهو

مواد متعلقة

إسرائيل تزعم إعادة فتح معبر كرم أبو سالم لمرور المساعدات إلى قطاع غزة

القسام تصدر بيانا تكشف فيه عن خسائر فادحة بصفوف الاحتلال

الاحتلال لسكان غزة: سنجعل القطاع جنة بدون حماس

آخرها اغتيال أبو عبيدة.. أبرز 7 كذبات لجيش الاحتلال منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية بالسعودية 2023 

طقس الغد، سحب ممطرة على هذه المحافظات

طوفان المقاطعة يضرب البراندات، زارا تعتذر وبوما تتراجع وستاربكس تخسر 13 مليار دولار

وفاة زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم، ونقابة السينمائين تنعاه

بيان عاجل من الأعلى للإعلام حول مؤشرات نتائج الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية 2024، الهيئة الوطنية تكشف أبرز شكاوى تم رصدها باللجان

ريال مدريد في الصدارة.. السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية عبر التاريخ (إنفوجراف)

بيان مصري شديد اللهجة للرد على مخطط تهجير الفلسطينيين إلى خارج غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

طوفان المقاطعة يضرب البراندات، زارا تعتذر وبوما تتراجع وستاربكس تخسر 13 مليار دولار

اعتقال رئيس نادي أنقرة جوجو التركي بعد تعديه على حكم مباراة (فيديو)

حفلة عيد ميلاد في إحدى لجان الانتخابات الرئاسية بأسوان ( فيديو وصور)

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 12-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

آخرها اغتيال الملثم.. 7 كذبات روجها الاحتلال منذ انطلاق طوفان الأقصى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مجربة ومضمونة، 29 دعاء لتأخر الحمل

ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الموز الفاسد في المنام وعلاقته بكسب المال الحرام

المزيد
الجريدة الرسمية