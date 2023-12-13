زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو مستمر فى التحريض والكذب ولم تغيره كارثة 7 أكتوبر

قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأربعاء، أن لا أحد في العالم يعتقد أنه يجب تسليم غزة لرئيس فلسطين محمود عباس رأسا بعد الحرب، وأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يخترع الجدل قصدا.

لابيد يفضح كذب نتنياهو

وفي سلسلة تغريدات كتبها على حسابه في منصة "إكس"، ادعي يائير لابيد قائلا: " بينما يُقتل أبناؤنا الأبطال في غزة، اخترع نتنياهو الجدل اختراعا.. تشاجرت مع الولايات المتحدة، تشاجرت معي، تشاجرت مع بيني جانتس وغادي آيزنكوت.. لا يوجد شخص واحد في العالم يقول إنه يجب تسليم غزة إلى أبو مازن في اليوم التالي للحرب.. ولا أي أحد لقد ابتكر هذه الفكرة غير القابلة للتنفيذ، حتى يتمكن من القول إنه سيحاربها بكل قوته.. الأمر خطير بعض الشيء، إذا كان هناك شخص واحد في إسرائيل يمكن أن يخسر أمام عدو غير موجود، فهو نتنياهو".

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واستطرد: "لقد ناقشت هذا الأمر مع القيادة الأمريكية ومع الأوروبيين ومع أبناء معسكر الدولة ومع من تشاء ولا أحد يفهم ما الذي يتحدث عنه.. لا أحد يعتقد أن هذا يمكن أن يحدث في المستقبل القريب لا أحد إنهم لا يفهمون ما يريد مع من يتجادل بالضبط؟"

وتابع لابيد: "الجواب هو أن نتنياهو يفعل ما كان يفعله طوال حياته: التحريض والكذب وإنتاج الكراهية، وهو الآن يفعل ذلك فقط في خضم حرب مريرة، حيث يُقتل الجنود كل يوم، ولم يتعلم شيئا من السابع من أكتوبر، ولم تغيره الكارثة، فهو غير قادر على الاعتراف بذنبه.. لا يمكن لهذا الرجل أن يستمر في القيادة.. إنه خطر للغاية".

وقبل وقت سابق هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد تصريحاته عن تحميل الاستخبارات الإسرائيلية مسؤولية عملية طوفان الأقصى.

زعيم المعارضة يائير لابيد يصف نتنياهو بأنه تجاوز الخطوط الحمراء

وانتقد زعيم المعارضة يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا الصباح، وكتب في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر: “لقد تجاوز نتنياهو خطًا أحمر الليلة، بينما يقاتل جنود وقادة جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد حماس وحزب الله، فهو يحاول إلقاء اللوم عليهم بدلا من منحهم الدعم”.



ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد حديث نتنياهو بأنه محاولات للتنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على المؤسسة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذا الحديث يضعف جيش الاحتلال أثناء قتاله، ويجب على نتنياهو أن يعتذر عن كلماته.

بني جانتس يطالب نتنياهو بالتراجع عن تصريحاته



وكان هاجم رئيس الأركان الإسرائيلي السابق ورئيس حزب أزرق وأبيض بني جانتس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أنه يدعم ويعزز كل الأجهزة الأمنية في إسرائيل وعلى نتنياهو التراجع عن تصريحه.

ورد الوزير بني جانتس صباح اليوم على كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على حسابه على تويتر: “هذا الصباح على وجه الخصوص، أود دعم وتعزيز جميع قوات الأمن وجنود الجيش - بما في ذلك رئيس الأركان ورئيس قوات الأمن ورئيس الشاباك”.

وطالب بني جانتس، القيادة الإسرائيلية - يقصد نتنياهو أن تظهر المسؤولية عن حالة حرب، وأن تعزز القوات بطريقة تمكنها من تحقيق ما يطلب منها، وقال "أي تصرف أو تصريح آخر يضر بصمود الشعب وقوته، مطالبًا رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يتراجع عن تصريحاته الماضية، ويتوقف عن التعامل مع هذه القضية.

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