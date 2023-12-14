الخميس 14 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

حسن الرداد يحقق 34 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الأربعاء

فيلم بلوموندو، فيتو
فيلم بلوموندو، فيتو

 يعرض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي  فيلم بلوموندو للفنان حسن الرداد والذي انطلق عرضه في دور العرض من أسابيع.

 

إيرادات فيلم بلوموندو 

وحقق فيلم بلوموندو للفنان حسن الرداد إيرادات 34 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الأربعاء بدور العرض السينمائي.

يشار إلى أن فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نور الدين ومحمود حافظ وهاجر أحمد وإنجي وجدان ومحمد محمود وسماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف شرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

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تحت تهديد السلاح

 وكانت آخر الأعمال السينمائية التي طرحها الفنان حسن الرداد هو فيلم تحت تهديد السلاح، والتي تدور قصته حول رجل أعمال يدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنًّا، من أجل الحفاظ على أولاده وبعدها يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي، ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات وتتابع الأحداث.

 

يشارك في العمل مجموعة من أبرز الفنانين بجانب الفنان حسن الرداد بطل العمل، منهم: مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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فيلم بلوموندو قصة فيلم بلوموندو برومو فيلم بلوموندو حسن الرداد

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