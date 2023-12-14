الخميس 14 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

بلوموندو يتفوق على فيلمي نابليون وشماريخ بالسعودية

بلوموندو، فيتو
بلوموندو، فيتو

 حقق فيلم بلوموندو بطولة الفنان حسن الرداد تحقيق إيرادات عالية في شباك التذاكر بالمملكة العربية السعودية، حيث احتل المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية.

 

في هذا السياق، تفوق فيلم بلوموندو على الفيلم الأجنبي نابليون، والفيلم المصري شماريخ، الذي يلعب بطولته الفنان آسر ياسين والفنانة أمينة خليل، حيث وصلت إيراداته حاجز 70 مليون جنيه بعد أسابيع من عرضه.

 

يشار إلى أن فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نور الدين ومحمود حافظ وهاجر أحمد وإنجي وجدان ومحمد محمود وسماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف شرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

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تحت تهديد السلاح

وكانت آخر الأعمال السينمائية التي طرحها الفنان حسن الرداد هو فيلم تحت تهديد السلاح، والتي تدور قصته حول رجل أعمال يدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنًّا، من أجل الحفاظ على أولاده وبعدها يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي، ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات وتتابع الأحداث.

 

يشارك في العمل مجموعة من أبرز الفنانين بجانب الفنان حسن الرداد بطل العمل، منهم: مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

 

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الأعمال السينمائية الفنان اسر ياسين الفنانة امينة خليل الفنان حسن الرداد تهديد السلاح

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