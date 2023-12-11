أخبار مصر اليوم: تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن أسعار السكر.. واستمرار حظر تصدير البصل حتى 30 مارس المقبل

نشر قسم أخبار مصر مجموعة من الأخبار المهمة خلال اليوم نستعرضها معكم في النشرة التالية:

وزير المجالس النيابية يكشف آخر تطورات لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء

قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، إن "تعليمات رئيس الوزراء بأن تخرج اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء واضحة ولن يكون بها لبس أو غموض في التنفيذ".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "ستنعقد لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، مكونة من وزراء العدل والإسكان والزراعة والتنمية المحلية والمجالس النيابية وبرئاسة رئيس الوزراء".



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الأرصاد تحذر من الرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدا الثلاثاء، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوى، حيث تسقط الأمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح على بعض المناطق.

الحكومة تقرر استحداث نظام إلكتروني لمتابعة تداول السلع

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع عقدت عدة اجتماعات، تم التوافق خلالها على عدد من الملفات المهمة.

وأوضحت الوزيرة أن اللجنة بحثت عددا من التجارب والدراسات الدولية فى مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، وما اتخذته تلك الدول من إجراءات وقرارات فى هذا الشأن، مضيفة: تم التوافق على مجموعة من المخرجات والتوصيات، بحيث يتم تنفيذها على المدى القصير، أو المتوسط والطويل.

الحكومة تقرر استمرار حظر تصدير البصل حتى 30 مارس المقبل



أكد مجلس الوزراء أنه تم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

انتهاء اليوم الثاني للتصويت بانتخابات الرئاسة 2024

الانتخابات الرئاسية 2024، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء التصويت في اليوم الثاني للاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024 في تمام التاسعة مساء، داخل 11 ألفا و631 لجنة فرعية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يجوز غلق اللجنة الفرعية قبل التاسعة مساء حتى لو لم يكن هناك ناخبون داخل جمعية الانتخاب، وينطبق ذلك في حالة صدور قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بمد العمل باللجان الفرعية.

وزيرة التخطيط تكشف خطة الحكومة الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية 2024

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط: "المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري، وصوتنا أمانة لذلك أنا حريصة على الإدلاء بصوتي".

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "إم بي سي مصر": "رأيت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، والشعب واعي وعظيم ومدرك بأن صوته أمانة ولازم ينزل علشان نكمل المسيرة والإنجازات اللي قمنا بها".

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن أسعار السكر

أجرى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء محادثات بالفيديو كونفرانس مع المحافظين من غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، لمناقشة عددٍ من الملفات المُهمة التي يجب على المحافظين متابعتها في هذه الآونة، على رأسها العمل على ضبط الأسواق، ومتابعة أسعار السلع.

وطلب رئيس الوزراء من المحافظين إعداد تقارير دورية من أرض الواقع عن أسعار السكر، خاصة بعد التحركات والتدخلات الأخيرة لوزارة التموين بضخ آلاف الأطنان في المحافظات المختلفة.