التجارة والصناعة ترفع رسم الصادر على حديد الخردة إلى 6000 جنيه للطن
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 279 تابع (أ)، الصادر في 13 ديسمبر 2023، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 490 لسنة 2023، بشأن استمرار فرض رسم الصادر على صنف خردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ بند جمركى (7204.21).
ونصت المادة الأولي من قرار وزارة التجارة والصناعة على أن يستمر العمل بالقرار الوزارى رقم 605 لسنة 2022، فى شأن فرض رسم صادر على صنف خردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ بند جمركى (7204.21)
ويعدل رسم الصادر المفروض على خردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ بند جمركى (7204.21) (الوارد بالمادة الثانية من القرار الوزارى رقـم ٦٠٥ لـسنة ٢٠٢٢) المشار إليه ليكون (٦٠٠٠) جنيه للطن بدلًا من (٣٥٠٠) جنيه للطن.
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