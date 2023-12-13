أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 279 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 279، الصادر في 13 ديسمبر 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للرقابة المالية.

-قرار وزارة الدفاع والإنتاج الحربى رقـم ٢٤١ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بكلية (الصيدلة) جامعة السلام بمدينة كفر الزيات - محافظة الغربية.

- قرارات وزارة الداخلية بشأن الإذن لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، والأذن لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، ورد الجنسية المصرية لـ12 مصري، ورفض طلب فلسطيني باكتساب جنسية والدته المصرية.

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-وقرار وزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قرار رقم ١٧٩٧ لسنة ٢٠٢٣، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية، المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.-وقرار الهيئة العامة الرقابة المالية رقم ٢٩٤٥ لسنة ٢٠٢٣، بتسجيل صندوق الزمالة للعاملين بشركة نستله مصر مصنع ٦ أكتوبر.