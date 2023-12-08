الجمعة 08 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

برنامج الأغذية العالمي: 90% من الأسر في شمال غزة تقضي يوما كاملا بدون أي طعام

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أخبار غزة، أعلن برنامج الأغذية العالمي أن الجوع ينتشر بشكل واسع في أنحاء قطاع غزة وأن الناس يشعرون بيأس متزايد في محاولة إيجاد الغذاء.

ويظهر رصد أجراه البرنامج أن ما بين 83 و97% من الأسر لا تستهلك ما يكفي من الطعام، وفي بعض المناطق ذكرت ما يصل إلى 90% من الأسر عدم تناول أي غذاء طيلة يوم وليلة كاملين، 18% من تلك الأسر مرت بتلك الظروف في أكثر من 10 أيام خلال الشهر المنصرم.

 

شح الإمدادات الطبية الأساسية في قطاع غزة

 وعلى صعيد آخر، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن معظم المرضى والموظفين في مستشفى كمال عدوان في جباليا، تم إجلاؤهم أمس من قبل وزارة الصحة في غزة، مبينا أن المستشفى توقف عن العمل بشكل كبير وعن استقبال مرضى جدد.

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وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن ذلك يعود بشكل كبير إلى القتال الكثيف في محيط المستشفى، وما يفاقمه من شح الإمدادات الطبية الأساسية، والمياه والوقود والغذاء.

وأضاف أن 14 فقط من مستشفيات غزة الـ36 ما زالت تعمل وإنْ كانت تقدم خدمات محدودة، منها مستشفيان صغيران في الشمال و12 في الجنوب، مبينا أن 80 شاحنة تقل إمدادات إنسانية و69 ألف لتر من الوقود دخلت من مصر إلى غزة أمس.

وأشار دوجاريك إلى أن ذلك يقل كثيرا عن المعدل اليومي المقدر بـ170 شاحنة و110 آلاف لتر من الوقود، دخلت إلى غزة خلال الهدنة الإنسانية في الفترة بين 24 و30 نوفمبر.

 

أكثر من 60 ألف شهيد فلسطيني

وأمس، أعلن القيادي بحركة حماس، أسامة حمدان، في مؤتمر صحفي عقده،  أن العدوان الإسرائيلي خلف أكثر من 60 ألفا من الشعب الفلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود.

وأكد أسامة حمدان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم ينجح في تحقيق أهدافه داخل قطاع غزة، وذلك بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها على يد المقاومة الفلسطينية الباسلة.

ويهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال العدوان الغاشم الذي يشنه على قطاع غزة إلى القضاء على حركة حماس، وفرض سيطرته الأمنية على القطاع.

ويحاول جيش الاحتلال أن ينشئ منطقة عازلة في شمال قطاع غزة وذلك بعد تهجير السكان والدفع بهم نحو الجزء الجنوبي والضغط عليهم لتهجيرهم نحو مصر، أو دول أخرى لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل.

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