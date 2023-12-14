الخميس 14 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

عاطف أبو سيف: التراث الفلسطيني يتعرض لعملية تدمير ممنهجة من قبل جيش الاحتلال

وزير الثقافة الفلسطيني،
وزير الثقافة الفلسطيني، فيتو

قال وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف في تصريح له من غزة، إن التراث والمباني التاريخية الفلسطينية في قطاع غزة تتعرض لمجزرة بشعة على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه المتواصلة ضد شعبنا في قطاع غزة.

التدمير الاسرائيلي على قطاع غزة

وقال أبو سيف إن عشرات المباني التاريخية تم تدميرها بما في ذلك كنائس ومساجد قديمة وبيوت وأسواق تعكس عمق الحضور الفلسطيني في أرضه.. إضافة إلى تدمير المكتبات ودور النشر والمؤسسات الثقافية والمتاحف التي تضم في جنباتها لقى أثرية تعود للحقب المختلفة منذ آلاف السنين بجانب موجودات تراثية من أثواب فلسطينية قبل النكبة ومقتنيات من الحياة العامة في فلسطين وكتب قديمة ومخطوطات ووثائق.

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وأكد أبو سيف إن ما يجري من حرب على مكونات الثقافية الوطنية واستهداف التراث الفلسطيني هو استمرار لما قامت به العصابات الصهيونية خلال النكبة من سرقة المقتنيات واللقى الأثرية واستهداف البنية التحتية الثقافية واستلابها.

وأضاف أبو سيف إن المساس بالتراث الفلسطيني هو مساس بتراث البشرية وأن على المؤسسة الأممية تبني سياسات لردع دولة الاحتلال عن مواصلة هذه الانتهاكات الخطرة بحق هذا الإرث الحضاري لشعبنا وللبشرية وقيادة حراك دولي لوقف هذا المحو للتراث والإرث الفلسطيني الممتد لآلاف السنين.

وكان أبو سيف قد أرسل رسالة للمدير العام لمنظمة اليونسكو السيدة أودري اوزلاي مطالبًا بتدخل المنظمة الدولية والهيئات المختلفة لحماية التراث الفلسطيني.

وفي ذات السياق أرسل أبو سيف رسائل مشابهة لكل من مدير عام المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة الألكسو الدكتور محمد ولد أعمر، وللمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)الدكتور سالم بن محمد المالك مطالبًا بموقف عربي وإسلامي لحماية التراث الفلسطيني مما يتعرض له من حرب الإبادة هذه.

 

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