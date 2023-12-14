الخميس 14 ديسمبر 2023
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حوادث

تجديد حبس عاطل لحيازته 175 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لحيازته 175 طربة لمخدر الحشيش  بالإسكندرية.

 

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21,250 كيلو جرام) وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات  وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,500,000 جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

 

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قسم شرطة محرم بك وزارة الداخلية الاسكندرية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات

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