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اقتصاد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 14-12-2023

سعر الارز؛ فينو
سعر الارز؛ فينو

تشهد أسعار سلعة الأرز اليوم الخميس 14-12-2023، استقرارًا ملحوظًا بالسوق المحلي.

أسعار الأرز اليوم الخميس 

 

وتراوح سعر كيلو الأرز السائب من 25 إلى 27 جنيهًا، فضلا عن تراجع أسعار الأرز المعبأ إلى ما بين 30 إلى 35، حسب الشركة المنتجة ونسبة الكسر.

 

أسعار الأرز الشعير

وسجلت أسعار الأرز الشعير من 13 إلى 14 ألف جنيه.

أسعار الأرز، فيتو

 

أسعار الأرز الأبيض

 

 وتراجعت أسعار طن الأرز الأبيض "جملة" ليصل لأسعار تتراوح من 18 ألفًا إلى 20 ألف جنيه للطن، بدلا من 26 و28 ألف جنيه للطن.

 

 

سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ

 

وانخفض سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ إلى 20 و23 جنيهًا للكيلو بدلا من 30 و35 جنيهًا لكيلو الأرز الأبيض المعبأ.

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أسباب تراجع أسعار الأرز

 

وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أسباب تراجع أسعار الأرز نتيجة الخطوات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في استيراد الأرز من الخارج والتعاقد على شراء كميات أرز أبيض  من الخارج  لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.

كما تستمر الوزارة في استيراد الأرز لضرب أي محاولة للاحتكار من قبل بعض المغرضين، بجانب وصول كميات كبيرة من الأرز المستورد لصالح بعض شركات قطاع الخاص الوطنية الأمر الذي أدى إلى حدوث طفرة كبيرة في الأرز وينعكس بشكل إيجابي في السعر النهائي لصالح المستهلك.

 

طرح 300 ألف طن أرز هندي في الأسواق والكيلو بـ20 جنيها

 

أسعار الأرز، وأكد مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنه تم طرح كميات من الأرز الهندي بالأسواق بأسعار مناسبة. 

 

أسعار الأرز اليوم

 

وأضاف الوليلي في تصريحات خاصة لـ "فـيتـو" أن الدولة ممثلة في هيئة السلع التموينية وبعض شركات القطاع الخاص قاموا باستيراد الأرز الهندي بإجمالي كميات تقدر بـ 300 ألف طن ليتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية والشركة القابضة بسعر 20 جنيهًا للكيلو. 

ولفت إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية طرحت الأرز الهندي بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها في الأسواق؛ تخفيفا على المواطنين من خلال إتاحة سلعة الأرز الاستراتيجية بسعر مخفض عن الموجود في السلاسل التجارية الخاصة والسوق المحلية.

 

أسعار الأرز اليوم، فيتو

 

سعر الأرز الهندي

 

وأوضح أن القطاع الخاص يطرح الأرز بسعر يتراوح بين 23 جنيها إلى 24 جنيها، لافتا إلى أن الدولة قامت بطرحه بسعر 20 جنيها بالمجمعات تيسيرا على المستهلكين.

 

سعر الأرز التمويني 

 

وتطرح وزارة التموين الأرز على بطاقة التموين بسعر 12.5 جنيه، حيث أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن منظومة الأمن الغذائي أصبحت أولوية قصوى في جميع الدول والمنظمات الدولية واللجان المتخصصة في الأمم المتحدة.

ولفت إلى أنهما يعدان اختبار خطير أوضح عدم فاعلية وكفاءة النظام المتبع، منوها بضرورة معالجة الأمن الغذائي الداخلي والذي يعتمد على زيادة معدل إنتاجية الفدان واستصلاح أراضٍ زراعية بشكل أكبر.

وأشار المصيلحي إلى ضرورة قيام وزارتي "الزراعة" و"التجارة والصناعة" بعمل استراتيجية للتصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية مما يساهم في حل كثير من المشكلات، لافتا إلى أنه خلال زيارته الأخيرة لإيطاليا وجد ربط بين الصناعات الغذائية والاحتياجات مع الخطة الزراعية. 

 

تقليل الفاقد في المنتجات الغذائية

 

وأكد ضرورة تقليل الفاقد في المنتجات الغذائية منوها بأن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت برفع القدرات التخزينية للصوامع من 1.2 مليون طن في 2014 إلى 3.4 مليون طن حاليا لتقليل الهادر من الأقماح والذي كان يصل إلى 10%. 

ونوه بأن حجم استهلاك مصر من القمح يصل إلى 10 ملايين طن سنويا مما يعنى مليون طن قمح هادر، بالإضافة إلى أن جودة الأقماح المخزنة في شون كانت تقل بسبب التخزين في العراء بالإضافة إلى القوارض. 

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن قطاع التصنيع الزراعي في مصر يمكن أن يحدث طفرة وتنمية حقيقية منوها بأن مصر لديها الموارد الطبيعية والتكنولوجيا المطلوبة.

وقال: خلال جائحة كورونا زادت معدلات تصدير مصر للسوق الأوروبي بنسبة 40% مما يدل على تميز وجودة المنتجات المصرية وقدرتها على تغطية جزء كبير من احتياجات أوروبا. 

 

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