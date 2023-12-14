الخميس 14 ديسمبر 2023
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رياضة

بيراميدز يسعي للحفاظ علي صدارة الدوري المصري علي حساب بلدية المحلة

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

الدوري المصري، يحل بلدية المحلة ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وكان آخر ظهور لبيراميدز بالدوري المصري أمام الإسماعيلي بالجولة السابعة وفاز بنتيجة 2\1.

أما بلدية المحلة فخسر من طلائع الجيش بثنائية في آخر ظهور له بالدوري.

 

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وبلدية المحلة

وتذاع مباراة بيراميدز وبلدية المحلة عبر قناة أون تايم سبورت 2 الناقل الحصري للدوري المصري.

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ترتيب بيراميدز وبلدية المحلة بالدوري

يحتل فريق بيراميدز صدارة الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة أما بلدية المحلة فيحتل الترتيب ال 13 برصيد تسع نقاط.

قائمة بيراميدز أمام بلدية المحلة في الدوري

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو  

خط الهجوم: فخري لاكاي - فينسون ماييلي - دودو الجباس

غيابات بيراميدز أمام بلدية المحلة

ويفتقد بيراميدز في مواجهة البلدية لجهود لاعب الوسط الدولي البوركيني بلاتي توريه بسبب الإيقاف لمدة ٣ مباريات بعد الطرد أمام الإسماعيلي، ورمضان صبحي بسبب الإيقاف للحصول على ٣ بطاقات صفراء.

 

 

بيراميدز

 

وكانت الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري شهدت تاجيل 4 مباريات من الجولة وهم مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري وفيوتشر مع المصري، والجونة مع بيراميدز، والأهلي مع زد.

الدوري المصري، وتنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي تشهد غياب الأهلي بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري 

وجاءت مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري كالتالي

الخميس 14 ديسمبر 2023

البنك الأهلي ضد الجونة - 4 عصرا - ستاد المقاولون العرب

مودرن فيوتشر ضد سيراميكا - 4 عصرا - ستاد السلام 

بيراميدز ضد بلدية المحلة - 7 مساء - ستاد الدفاع الجوي

المصري ضد الزمالك - 7 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب 

الجمعة 15 ديسمبر 2023

الداخلية ضد سموحة - 4 مساء - ستاد السلام 

طلائع الجيش ضد المقاولون العرب - 6 مساء - ستاد جهاز الرياضة 

فاركو ضد زد - 6 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

السبت 16 ديسمبر 2023

إنبي ضد الإسماعيلي - 7 مساء - ستاد بتروسبورت

 

الأهلي ضد الاتحاد السكندري - مؤجلة 

ترتيب الدوري المصري 


1- بيراميدز 16 نقطة
2- الأهلي 14 نقطة
3- طلائع الجيش 14 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة
5- زد اف سي 13 نقطة
6- مودرن فيوتشر 12 نقطة
7- الاتحاد السكندري 12 نقطة
8- سموحة 12 نقطة
9- المصري البورسعيدي 12 نقطة
10- الزمالك 11  نقطة 
11- الجونة 10  نقاط
12- إنبي 10  نقاط
13- بلدية المحلة 9  نقاط
14- الإسماعيلي 7  نقاط
15-  الداخلية 6  نقاط 
16- فاركو 5  نقاط
17- المقاولون العرب 4  نقاط
18- البنك الأهلي 3 نقاط

 

بيراميدز يتعادل مع صن داونز

دوري أبطال أفريقيا، خطف فريق بيراميدز تعادلا سلبيا أمام مضيفه صن داونز الجنوب الأفريقي، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح بيراميدز بهذا التعادل في انتزاع نقطة ثمينة من بين أنياب صن داونز، خاصة أن المباراة أقيمت على ملعب بطل جنوب أفريقيا ليرتفع رصيده الي اربع نقاط


 

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